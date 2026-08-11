Die Nike-Aktie verharrt nach dem jüngsten Kursrutsch unmittelbar oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 39,94 US$. Mit aktuell 42,11 US$ gelingt bislang zwar eine Stabilisierung, doch der seit Jahren bestehende Abwärtstrend bleibt klar intakt. Fällt die Marke von rund 40 US$, könnte sich die Korrektur nochmals erheblich ausweiten. Die Bodenbildung bleibt fragil Im Wochenchart bewegt sich die Nike-Aktie seit mehreren Monaten in einer engen Konsolidierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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