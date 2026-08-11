Zuletzt hatten wir die TUI-Aktie im Juni noch im ganz großen Bild betrachtet. Damals stand bereits die Marke von 7,78 € als entscheidender Trigger für eine größere Erholungsbewegung im Fokus. Unmittelbar vor den morgigen Quartalszahlen lohnt nun der Blick auf den Wochenchart: Der Titel notiert mit 7,36 € erneut knapp unterhalb dieser Hürde. Gelingt diesmal der nachhaltige Ausbruch, wären zunächst rund +22% und perspektivisch sogar bis zu +50% Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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