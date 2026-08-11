Die Siemens-Energy-Aktie gehört am Dienstag zu den stärkeren Werten im DAX und steigt zeitweise um mehr als 2 Prozent. Rückenwind liefern die außergewöhnlich starken Quartalszahlen mit Rekorden bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität. Nach der beeindruckenden Kursentwicklung stellt sich allerdings zunehmend die Frage, wie viel Wachstum bereits in der Bewertung steckt.Siemens Energy steigt bis knapp 160 Euro Die Siemens-Energy-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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