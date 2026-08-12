David gegen Cameco, NexGen & Denison: Was Blast Resources' Anomalie am Athabasca-Becken wirklich bedeutet

Anzeige / Werbung

Am südwestlichen Rand des weltweit ergiebigsten Uran-Reviers versucht sich ein kleines Explorationsunternehmen an einer frühen Fundgeschichte - während wenige Kilometer entfernt Branchenschwergewichte längst definierte Milliardenprojekte entwickeln. Ein Vergleich zeigt, wo die Unterschiede liegen.

Das Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan gilt als die weltweit höchstgradige Uranprovinz und beherbergt sämtliche aktiven Uranminen Kanadas. In dieser Region bewegt sich Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085), ein an der Canadian Securities Exchange notiertes Explorationsunternehmen, dessen Flaggschiffprojekt Wales Lake sich am südwestlichen Rand des Beckens innerhalb des sogenannten Patterson-Lake-Korridors befindet - jener Zone, die auch die beiden bekanntesten hochgradigen Uranlagerstätten des Beckens beherbergt.

Die etablierten Player im Vergleich

Um die Position von Blast Resources einordnen zu können, lohnt der Blick auf die im selben Korridor beziehungsweise Becken aktiven Branchengrößen. Cameco Corp. (WKN: 882017 | ISIN: CA13321L1085) ist einer der weltweit größten integrierten Uranproduzenten und deckt nach eigenen Angaben rund 16 Prozent der weltweiten Produktion ab. Das Unternehmen betreibt neben dem Bergbau auch Konversions- und Brennstoffverarbeitungskapazitäten sowie eine Beteiligung am Reaktortechnikanbieter Westinghouse. Cameco erzielt bereits positive operative Erträge, wird an der Börse jedoch mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von zeitweise nahe 87 bewertet - ein Hinweis darauf, dass der Markt weiteres Wachstum einpreist.

NexGen Energy Ltd. (WKN: A1WZPW | ISIN: CA65340P1062) entwickelt mit dem Rook-I-Projekt eine der bedeutendsten unerschlossenen Uranlagerstätten der Region, die Arrow-Lagerstätte, die als eine der ergiebigsten weltweit gilt und potenziell bis zu 30 Millionen Pfund hochgradiges Uran pro Jahr liefern könnte. Das Unternehmen erhöhte im Sommer 2025 seine vertraglich gesicherten Abnahmemengen um einen zusätzlichen Liefervertrag über fünf Millionen Pfund mit einem großen US-Versorger, wartet jedoch weiterhin auf abschließende behördliche Genehmigungen und eine finale Investitionsentscheidung. Trotz fehlender laufender Produktion und negativer Ertragskennzahlen weist NexGen eine schuldenfreie Bilanz auf.

Denison Mines Corp. (WKN: A0LFYS | ISIN: CA2483561072) hält 95 Prozent am Wheeler-River-Projekt, das als eine der größten unerschlossenen hochgradigen Uranlagerstätten weltweit beschrieben wird, sowie Minderheitsbeteiligungen an mehreren Joint Ventures etablierter Betreiber - darunter 22,5 Prozent an der McClean-Lake-Mühle (Orano), 25,17 Prozent am Midwest-Projekt (Orano) sowie indirekt 15 Prozent am Millennium-Projekt (Cameco). Für das hauseigene Phoenix-Projekt, das im In-situ-Recovery-Verfahren erschlossen werden soll, wurde die finale Investitionsentscheidung getroffen; der Baubeginn ist für März 2026 vorgesehen. Zusätzlich hält Denison physische Uranbestände von 1,7 Millionen Pfund als strategische Reserve zur Unterstützung künftiger Projektfinanzierungen.

Blast Resources: Eine von über 60 Explorationsgesellschaften

Nach Branchenschätzungen sind derzeit mehr als 60 Junior-Explorationsunternehmen im Athabasca-Becken aktiv - Blast Resources ist eines davon. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei Claim-Gruppen (Britt Lake, Brazier South und North Agar, zusammengefasst als Wales-Lake-Projekt) südlich des namensgebenden Sees. Im Dezember 2024 ließ Blast eine hochauflösende luftgestützte Magnetfeldmessung über dem Gebiet durchführen, aus der fünf Zielgebiete für die weitere Exploration abgeleitet wurden. Im Juli 2026 folgten zwei weitere Meldungen: die Identifikation eines strukturellen Korridors auf den Blast-Claims sowie eine deutliche Uran-Thorium-Anomalie, die sich über rund zwölf Kilometer in Nord-Süd-Richtung erstreckt und sowohl in Länge als auch in Breite der geologischen Vermessung hervortritt.

Makro-Kontext: Nachfrage trifft Angebotsdefizit

Der weltweite Uranmarkt gilt seit Jahren als strukturell unterversorgt, während die Nachfrage durch eine international zunehmende Rückbesinnung auf Kernenergie als emissionsarme Grundlastquelle steigt. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass sich die Produktionskapazität in Saskatchewan in den kommenden Jahren durch neu genehmigte Projekte wie Wheeler River und Rook I deutlich - nach manchen Schätzungen bis zur Verdreifachung - ausweiten könnte. Dieser Kapazitätsausbau setzt jedoch voraus, dass ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte sowie Infrastruktur zur Verfügung stehen, worauf auch Branchenvertreter in der Provinz hinweisen.

Quellen

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://natlawreview.com/press-releases/blast-resources-announces-exploration-results-its-flagship-wales-lake

https://www.newsfilecorp.com/company/11914/Blast-Resources-Inc.

https://theoregongroup.com/commodities/uranium/camecos-tightening-production-puts-spotlight-on-the-rest-of-athabasca-basin/

https://denisonmines.com/

https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dnn-vs-ccj-uranium-stock-153600741.html

https://www.chartmill.com/news/LEU/Chartmill-50621-Uranium-Stocks-Split-as-Sector-Correction-Exposes-Divide-Between-Profitable-Producers-and-Loss-Making-Developers

https://lethbridgeherald.com/news/national-news/2026/07/12/power-hungry-nuclear-renaissance-a-boon-for-canadas-mining-and-reactor-sectors/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Blast Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Blast Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Blast Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Blast Resources einsehen: https://blastresources.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Blast Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post David gegen Cameco, NexGen & Denison: Was Blast Resources' Anomalie am Athabasca-Becken wirklich bedeutet appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA2483561072,CA65340P1062,CA09345L1085