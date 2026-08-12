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Bechtle beschleunigt Wachstum im Q2 und erhöht Prognose für 2026



12.08.2026 / 07:29 CET/CEST

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Bechtle beschleunigt Wachstum im Q2 und erhöht Prognose für 2026 Geschäftsvolumen steigt um 18,1 %

EBT erhöht sich um 20,1 %

Auftragsbestand mit 3,5 Mrd. € auf neuem Rekordniveau

Prognose für Gesamtjahr erhöht Neckarsulm, 12. August 2026 - Die Bechtle AG zeigte im zweiten Quartal 2026 eine sehr starke Geschäftsentwicklung. Die durchweg zweistelligen Wachstumsraten unterstreichen erneut die Resilienz des Geschäftsmodells von Bechtle. Das Geschäftsvolumen des europaweit aufgestellten IT-Dienstleisters erhöhte sich um 18,1 % auf 2,3 Mrd. €. Alle regionalen Segmente und Kundengruppen haben zu diesem Wachstum beigetragen. Der Umsatz stieg um 16,5 % auf 1,7 Mrd. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) verbesserte sich um 20,1 % und liegt bei 80,2 Mio. €. Die EBT-Marge in Relation zum Geschäftsvolumen blieb stabil bei 3,5 %. Der Auftragsbestand ist im Vergleich zum ersten Quartal weiter gestiegen und hat mit 3,5 Mrd. € zum Quartalsende ein neues Rekordniveau erreicht. Vor dem Hintergrund dieser sehr positiven Entwicklung hat der Vorstand der Bechtle AG entschieden, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich nach oben anzupassen. Die drei Segmente Deutschland, Frankreich und Benelux legten beim Geschäftsvolumen rein organisch um jeweils über 10 % zu. Im Segment Sonstiges Europa trugen die Akquisitionen in Spanien, Italien und Portugal positiv zum Wachstum bei. Aber auch organisch zeigte das Segment mit einem Wachstum von über 20 % den Spitzenwert. Für die Bechtle Gruppe insgesamt stieg das Geschäftsvolumen organisch um 12,9 %, der Umsatz um 10,3 %. Beim Blick auf die Kundengruppen zeigt sich, dass diese erfreuliche Entwicklung weiterhin breit von Industriekunden und öffentlichen Auftraggebern getragen ist. "Das zweite Quartal unterstreicht eindrucksvoll, dass wir mit den anspruchsvollen Rahmenbedingungen rund um die Speicherkrise und den gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen sehr gut zurechtkommen. Uns helfen unsere gewachsene Nähe zu den Kunden und das tiefe Verständnis für ihre Bedürfnisse, unsere engen Beziehungen zu allen relevanten Herstellerpartnern sowie unsere europaweite Aufstellung", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Ergebnis wächst um mehr als 20 % Das Vorsteuerergebnis konnte im zweiten Quartal um 20,1 % auf 80,2 Mio. € zulegen. Die EBT-Marge des Geschäftsvolumens steht unverändert bei 3,5 %., bezogen auf den Umsatz stieg sie leicht auf 4,6 %. Die Margenentwicklung reflektiert dabei auch unser erfolgreiches Kostenmanagement. Cashflow spiegelt operatives Geschäft Der operative Cashflow wurde durch das starke Wachstum insbesondere zum Quartalsende beeinflusst. Er lag im ersten Halbjahr 2026 bei -101,7 Mio. €, nach +24,2 Mio. € im Vorjahr. Diese Entwicklung geht vor allem auf einen temporären stichtagsbezogenen Anstieg des Working Capitals aufgrund der Erhöhung auftragsgedeckter Bestände zurück. Die durchschnittliche Außenstandsdauer unserer Forderungen (DSO) im Q2 konnten wir hingegen weiter reduzieren. Und auch das Working Capital in Relation zum annualisierten Geschäftsvolumen hat sich im Vorjahresvergleich von 7,3 % auf 6,8 % verbessert. Im Gesamtjahr geht Bechtle unverändert von einem deutlich positiven Cashflow aus. Mitarbeitendenzahl steigt akquisitionsbedingt Zum 30. Juni 2026 beschäftigte Bechtle konzernweit 16.418 Mitarbeitende. Der Anstieg um 810 Menschen beziehungsweise um 5,2 % ist ausschließlich akquisitionsbedingt und betrifft überwiegend das Segment Sonstiges Europa. Organisch verringerte sich die Zahl der Mitarbeitenden im Gesamtkonzern um 1,4 %. Auch im Vergleich zum Vorquartal hat die Mitarbeitendenzahl leicht um 78 Personen abgenommen. Unverändert aber investiert Bechtle konsequent in Aus- und Weiterbildung. Zum 30. Juni befanden sich 672 junge Menschen in Ausbildung oder in einem dualen Studium. Prognose deutlich erhöht Nach Ablauf des ersten Halbjahrs liegt Bechtle bei allen relevanten Kennzahlen über der im März veröffentlichten Prognose. Insbesondere die sehr positive Entwicklung im zweiten Quartal hat bestätigt, dass es Bechtle gut gelingt, auch in einem schwierigen Umfeld profitabel zu wachsen. Der Rekordwert beim Auftragsbestand gibt zudem eine bessere Visibilität für das zweite Halbjahr. Wie bereits gemeldet, hat der Vorstand der Bechtle AG daher beschlossen, die Prognose deutlich anzuheben. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 % (vorher 5 % - 10 %). Beim Umsatz und beim EBT erhöht das Unternehmen die Prognose auf 5 % - 10 % (vorher 0 % - 5 %). "Nach der hervorragenden Entwicklung im ersten Halbjahr und mit einem Rekordwert beim Auftragsbestand sind wir zuversichtlich, auch im zweiten Halbjahr unseren erfolgreichen Kurs beibehalten zu können. Industriekunden und öffentliche Auftraggeber entscheiden sich für Bechtle, weil wir sie auch in herausfordernden Zeiten umfassend betreuen können. Der Bedarf an zukunftsfähigen IT-Lösungen ist unvermindert hoch", sagt Christian Jehle, CFO der Bechtle AG. Bechtle Kennzahlen 2. Quartal 2026 und 1. Halbjahr 2026 Q2/2026 Q2/2025 +/- H1/2026 H1/2025 +/- Geschäftsvolumen Tsd. € 2.274.149 1.925.471 +18,1% 4.501.326 3.892.604 +15,6% Deutschland Tsd. € 1.215.905 1.101.259 +10,4% 2.386.813 2.176.211 +9,7% Frankreich Tsd. € 208.033 187.952 +10,7% 421.573 381.831 +10,4% Benelux Tsd. € 317.472 283.361 +12,0% 701.971 627.266 +11,9% Sonstiges Europa Tsd. € 532.739 352.899 +51,0% 990.969 707.296 +40,1% Umsatz Tsd. € 1.732.198 1.487.178 +16,5% 3.303.889 2.948.214 +12,1% EBIT Tsd. € 84.055 68.365 +23,0% 149.234 125.522 +18,9% EBIT-Marge (vom Geschäftsvolumen) % 3,7 3,6 3,3 3,2 EBIT-Marge (vom Umsatz) % 4,9 4,6 4,5 4,3 EBT Tsd. € 80.201 66.778 +20,1% 141.836 122.078 +16,2% EBT-Marge (vom Geschäftsvolumen) % 3,5 3,5 3,2 3,1 EBT-Marge (vom Umsatz) % 4,6 4,5 4,3 4,1 Ergebnis nach Steuern der Aktionäre der Bechtle AG Tsd. € 57.797 47.661 +21,3% 102.837 86.531 +18,8% Unverwässertes Ergebnis

je Aktie € 0,46 0,38 +21,1% 0,82 0,69 +18,8% Operativer Cashflow Tsd. € -112.455 45.216 -101.736 24.209 Mitarbeitende (zum 30.06.) 16.418 15608 +5,2%

30.06.2026 31.12.2025 +/- Liquidität1 Tsd. € 537.481 452.031 +18,9% Eigenkapitalquote % 42,3 44,9

1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen Den Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026 finden Sie unter H1 2026 . Außerdem steht hier ein PDF Download des Berichts für Sie bereit. Die Präsentation finden Sie hier . Über Bechtle Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten zukunftsfähige IT-Architekturen - von klassischer IT-Infrastruktur über Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche Intelligenz und Managed Services. Dabei stärken wir gezielt die digitale Souveränität unserer Kunden, indem wir technologische Selbstbestimmung, Transparenz und Resilienz ganzheitlich verankern. Wir bieten zusätzlich intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden immer in der Nähe unserer Kunden - ob Mittelstand, Konzern oder Public Sector. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2025 lag der Umsatz bei 6,41 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com . Kontakt Investor Relations Corporate Communications & Brand Management Martin Link Sabine Brand martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com Tel.: +49 7132 981-4149 Tel.: +49 7132 981-4115





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