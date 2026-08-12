EQS-News: GESCO SE
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GESCO verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine solide Entwicklung trotz anhaltend herausfordernder Rahmenbedingungen
Wuppertal, 12. August 2026 - Die GESCO SE ("GESCO") verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 in einem anhaltend herausfordernden makroökonomischen Umfeld eine solide Entwicklung. Dank der breiten Aufstellung der Gruppe und der hohen Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg konnte die GESCO-Gruppe Herausforderungen in einzelnen Endmärkten mehr als kompensieren. Der Umsatz stieg um 4,8 % auf 248,7 Mio. € und das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich deutlich um 52,9 % auf 12,7 Mio. €.
1) Nach Anteilen Dritter
12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
|Johannisberg 7
|42103 Wuppertal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)202 24820 18
|Fax:
|+49 (0)202 2482049
|E-Mail:
|ir@gesco.de
|Internet:
|www.gesco.de
|ISIN:
|DE000A1K0201
|WKN:
|A1K020
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500DZXXD0LOZYIC55
|EQS News ID:
|2380616
|Ende der Mitteilung
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2380616 12.08.2026 CET/CEST