Neuhausen am Rheinfall - Der Medizinalbedarf-Hersteller IVF Hartmann hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz zweistellig gesteigert. Der Gewinn nahm im Vergleich dazu noch deutlicher zu. Die Prognose für den operativen Gewinn wird entsprechend nach oben angepasst. Der Umsatz legte um 11,3 Prozent auf 85,9 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dieser Anstieg sei auf neu gewonnene Kunden, temporäre Nachfrageeffekte infolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab