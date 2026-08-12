Die Sea Limited-Aktie springt am Dienstag um rund +14% auf 131 US$ nach oben. Der südostasiatische Technologie- und Handelskonzern wächst weiterhin in einem atemberaubenden Tempo. Mit E-Commerce, Finanzdienstleistungen und Gaming erinnert Sea zunehmend an einen jungen Plattformgiganten. Doch reicht das bereits für den Vergleich mit Amazon? Alle drei Wachstumsmotoren zünden Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal um +48,1% auf 7,8 Milliarden US$. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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