Zürich - Die Allianz Suisse blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Das operative Ergebnis stieg um 5.5 Prozent auf CHF 187 Millionen. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen Fortschritte bei der Vereinfachung von Prozessen und der Digitalisierung, hielt die Kundenzufriedenheit auf hohem Niveau, bei steigender Kundenzahl und senkte die Kosten. «Wir konnten in einem anspruchsvollen Umfeld unsere Geschäftsentwicklung weiter stärken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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