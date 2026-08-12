The undeclared expansion of distributed solar photovoltaic generation has evolved from a regulatory issue into a matter requiring greater attention in the planning and operation of Brazil's electricity system, while also increasing technical risks at individual installations, according to Vinicius Gibrail, director of the Solar and Commercial Products Division at TÜV Rheinland in South America. The issue is central to Public Consultation 009/2026 by the National Electric Energy Agency (Aneel), which proposes regulatory measures to address surplus energy and increase operational flexibility within ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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