TÜV Rheinland und Sungrow haben zwei neue Prüfstandards zur Bewertung der Zuverlässigkeit von PV-Wechselrichtern vorgestellt. Der Bewertungsrahmen soll die Lebensdauer von Geräten unter realitätsnahen Betriebsbedingungen quantifizierbar machen und damit insbesondere Investoren, Projektierern und Versicherern eine fundiertere Bewertung ermöglichen. Neuer Bewertungsrahmen für die Zuverlässigkeit von PV-WechselrichternTÜV Rheinland und Sungrow haben nach Unternehmensangaben erstmals zwei quantitative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver