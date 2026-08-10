Im Niehler Hafen in Köln soll ab 2028 eine der größten Flusswasser-Wärmepumpen Europas Fernwärme für rund 50.000 Haushalte liefern. Der TÜV Rheinland prüft die Rohrleitungen und begutachtet den Explosionsschutz bei dem Projekt. Der TÜV Rheinland begleitet den Bau einer der größten Flusswasser-Wärmepumpen Europas, die im Niehler Hafen in Köln entstehen soll. Mit der Anlage will der Energieversorger Rheinenergie ab 2028 klimafreundliche Fernwärme für rund 50.000 Haushalte liefern, die Grundsteinlegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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