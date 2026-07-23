Sungrow hat gemeinsam mit TÜV Rheinland zwei neue Prüfstandards zur Bewertung der Zuverlässigkeit von Photovoltaik-Wechselrichtern vorgestellt. Nach Angaben der Unternehmen sollen die Standards erstmals eine quantitative Bewertung der Lebensdauer von Wechselrichtern ermöglichen und damit die Aussagekraft bisheriger Zertifizierungen erweitern. Als erste Produkte wurden der Stringwechselrichter SG510HX sowie die IGBT-Leistungsmodule von Sungrow nach beiden Standards zertifiziert. Nach Einschätzung der Unternehmen sollen die neuen Prüfverfahren Herstellern, Investoren und Versicherern eine fundiertere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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