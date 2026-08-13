Uranpreis stark, Aktien drehen: Kaufalarm bei Uranaktien?! Warum der Uransektor jetzt explodieren könnte!

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Uran bleibt stark! Doch viele Aktien sind zuletzt eingebrochen, drehen aber bereits wieder nach oben - Chance oder Falle? Im Video gibt es die Einordnung, im Telegram-Kanal stimmen Sie über die nächsten Uranwerte ab.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Der Uranmarkt sendet ein brisantes Signal: Der Rohstoffpreis hält sich stark, langfristige Lieferverträge bleiben relevant, weltweit entstehen neue Reaktoren - doch viele Uran-Aktien sind massiv zurückgekommen.

Genau das macht die Lage jetzt so spannend.

Ist der Rücksetzer bereits die nächste große Einstiegschance im Uransektor? Oder ist das nur eine Pause vor der nächsten Bereinigung?

Im neuen Rohstoff Insider-Video geht es genau um diese Frage.

Denn wer Uran-Aktien richtig einordnen will, darf nicht nur auf den Spotpreis schauen. Entscheidend sind auch langfristige Lieferverträge, Produktionskosten, Genehmigungen, Finanzierung, Projektqualität und die Marktstimmung.

Jetzt das neue Rohstoff Insider-Video ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=xC7h9f6niZU

Und wichtig: Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal können Sie nicht nur die neuesten Videos verfolgen, sondern aktiv mitbestimmen, welche Uran-Aktien als Nächstes analysiert werden. Aktuell läuft dort eine Abstimmung zu spannenden Uranwerten - und Sie können jederzeit eigene Aktienvorschläge einreichen oder Wunschwerte zur Analyse stellen.

Aktuell wird dort über folgende Uranwerte abgestimmt. Hier können Sie aktiv jederzeit noch mit teilnehmen.

Hier geht's zur kostenlosen Telegram-Gruppe:

https://t.me/offiziellerrohstoffinsider

Im Video geht es um die Fragen, die Uran-Anleger jetzt kennen sollten: Warum fallen Uran-Aktien trotz stabiler Rohstoffpreise? Welche Rolle spielen langfristige Uranverträge? Warum ist Kasachstans dominante Förderrolle so wichtig? Was unterscheidet Cameco von Kazatomprom? Und wo liegen die Chancen und Risiken bei Produzenten, ETFs, Entwicklern und Junior-Uranwerten?

Kostenfreies Bonusmaterial vom Rohstoff-König im Telegram-Kanal!

Zusätzlicher Uran-Bonus im Telegram-Kanal: Dort erhalten Mitglieder eine mehrseitige Uran-Beilage aus dem Börsenbrief Der Rohstoff-König. Wer den Uransektor jetzt genauer verfolgen will, bekommt damit eine weitere kompakte Einordnung direkt in die Gruppe.

Neue Reaktoren, Versorgungssicherheit, geopolitische Risiken und lange Vorlaufzeiten für neue Minen können den Markt weiter prägen. Doch nicht jede Uran-Aktie profitiert automatisch. Genau deshalb ist diese Einordnung jetzt so wichtig.

Weiter geht's!

Und das ist noch nicht alles: Auch in der kommenden Ausgabe des Substanz-Investor wird es einen ausführlichen Uran-Teil geben, in dem weitere interessante Uran-Aktien vorgestellt werden. Nach Erscheinen erhalten Sie auch diese eigentlich kostenpflichtige Ausgabe kostenfrei in der Telegram-Gruppe. Sie sehen, Beitreten lohnt sich.

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" und der Weiterleitung zu dem verlinkten Video sowie zum Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Uran, Minenwerte, ETFs oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Investitionen in Rohstoffe, Uran-Aktien, Minenwerte, Junior-Unternehmen und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Kurse können stark schwanken; ein teilweiser oder vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.

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