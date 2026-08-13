Die Industrie-Holding Thyssenkrupp hat am Donnerstagmorgen Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Die Quintessenz des frischen Q3-Geschäftsberichts: Beim bereinigten EBIT verfehlte der Konzern die Analystenerwartungen - gleichzeitig wurde die Jahresprognose angehoben. Letzteres ist der Grund, warum die Aktie heute trotzdem steigt.Der Umsatz kletterte im Quartal per Ende Juni um acht Prozent auf knapp 8,8 Milliarden Euro - mehr, als die Analysten mit im Schnitt 8,5 Milliarden Euro erwartet hatten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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