© Foto: Matthias Balk - dpaThyssenkrupp konnte den operativen Quartalsgewinn um 18 Prozent steigern und die Umsatz-Erwartungen übertreffen. Thyssenkrupp meldet für das dritte Quartal einen Umsatz von 8,79 Milliarden Euro und übertrifft damit die Erwartungen. Auch der bereinigte operative Gewinn legte gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 183 Millionen Euro zu. Analysten hatten jedoch im Durchschnitt mit 207 Millionen Euro gerechnet. Rückenwind lieferten das Stahlgeschäft, die Marinesparte und der Materialhandel. Auch die Einsparungen aus dem laufenden Effizienzprogramm zahlen sich aus. "Die Zahlen zeigen, dass unsere Maßnahmen zur Leistungssteigerung greifen", erklärte Finanzchef Axel Hamann. Für Anleger gibt es …
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