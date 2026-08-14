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WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
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PR Newswire
14.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 14

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-13 IE00BF541XXX 443000.000 62123626.61 140.2339
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-13 IE00BF540XXX 754000.000 57631303.65 76.4341
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-13 IE00BQQP9XXX 37550000.000 3762500038.89 100.1997
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-13 IE00BDFBTXXX 33675000.000 2172087684.10 64.5015
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-13 IE00BYWQWXXX 9500000.000 610685497.74 64.2827
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-13 IE00BQQP9XXX 11800000.000 1268515380.59 107.5013
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-13 IE00BDS67XXX 3388000.000 238977312.07 70.5364
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-13 IE00BQQP9XXX 5600000.000 389465569.62 69.5474
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-13 IE00BL0BMXXX 4450000.000 171587945.84 38.5591
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-13 IE00BMC38XXX 81650000.000 9043900935.69 110.7642
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-13 IE00BMDH1XXX 13300000.000 120015413.49 9.0237
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-13 IE00BMDKNXXX 41900000.000 524298374.13 12.5131
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-13 IE0000H44XXX 470000.000 7694549.33 16.3714
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-13 IE0002PG6XXX 85900000.000 1291553297.81 15.0355
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-13 IE0005B8WXXX 630000.000 14461378.27 22.9546
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-13 IE000YU9KXXX 21990000.000 2003562793.00 91.1125
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-13 IE000B9PQXXX 610000.000 14856314.04 24.3546
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-13 IE0001J5AXXX 605000.000 17851162.46 29.5061
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-13 IE0005TF9XXX 670000.000 13313483.65 19.8709
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-13 IE000M7V9XXX 43220000.000 2394309491.11 55.3982
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-13 IE000NXF8XXX 9270000.000 308300314.17 33.2579
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-13 IE000YYE6XXX 119550000.000 8080639565.76 67.5921
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-13 IE000J6CHXXX 2724000.000 68811515.09 25.2612
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-13 IE0007I99XXX 1550000.000 42994655.32 27.7385
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-13 IE000SBU1XXX 500000.000 13534686.47 27.0694
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-13 IE0007Y8YXXX 29650000.000 895470074.90 30.2014
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-13 IE000QYDXXXX 900000.000 18952508.22 21.0583
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-13 IE000YYVSXXX 2600000.000 48197110.50 18.5374
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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