VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 14
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62123626.61
|140.2339
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57631303.65
|76.4341
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BQQP9XXX
|37550000.000
|3762500038.89
|100.1997
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BDFBTXXX
|33675000.000
|2172087684.10
|64.5015
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|610685497.74
|64.2827
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BQQP9XXX
|11800000.000
|1268515380.59
|107.5013
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|238977312.07
|70.5364
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|389465569.62
|69.5474
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|171587945.84
|38.5591
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BMC38XXX
|81650000.000
|9043900935.69
|110.7642
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BMDH1XXX
|13300000.000
|120015413.49
|9.0237
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-13
|IE00BMDKNXXX
|41900000.000
|524298374.13
|12.5131
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-13
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7694549.33
|16.3714
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-13
|IE0002PG6XXX
|85900000.000
|1291553297.81
|15.0355
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-13
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14461378.27
|22.9546
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-13
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|2003562793.00
|91.1125
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-13
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|14856314.04
|24.3546
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-13
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17851162.46
|29.5061
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-13
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|13313483.65
|19.8709
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-13
|IE000M7V9XXX
|43220000.000
|2394309491.11
|55.3982
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-13
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|308300314.17
|33.2579
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-13
|IE000YYE6XXX
|119550000.000
|8080639565.76
|67.5921
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-13
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68811515.09
|25.2612
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-13
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42994655.32
|27.7385
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-13
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13534686.47
|27.0694
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-13
|IE0007Y8YXXX
|29650000.000
|895470074.90
|30.2014
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-13
|IE000QYDXXXX
|900000.000
|18952508.22
|21.0583
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-13
|IE000YYVSXXX
|2600000.000
|48197110.50
|18.5374
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