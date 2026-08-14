DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-07

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-07

München, den 14. August 2026 (pta000/14.08.2026/13:10 UTC+2)

Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. Juli 2026 auf 1,57 Euro / Aktie. Der NAV ist gegenüber dem Vormonat um +0,04 Euro je Aktie gestiegen.

Im Juli 2026 stieg der Dax rund 644 Punkte. Die Handelsspanne lag bei rund 822 Punkten.

Unsere Annahme, dass der Juli neue Höchstkurse mit sich bringen würde, hat sich erfüllt, und wir haben entsprechend davon profitiert. Dabei stachen die Rüstungsaktien besonders hervor. Gegen Ende Juli und im Nachgang zu veröffentlichten Quartalszahlen haben wir das Portfolio zudem wieder breiter gefasst.

Für den August sehen wir bereits, dass die Quartalszahlen in Gänze eher positive Signale liefern, während die Inflationsängste gedämpft wirken. Sorgen bereiten uns für den Herbst die sich aufbauenden Differenzen zwischen Zinsmarkt und Fed, die sich nun zunehmend über ein hohes Zinsverlangen bei US-Anleihen äußert. Dass zugleich Währungsreserven in die Stützung des Yen versenkt werden, ohne begleitende Senkung der Zinsdifferenz, spricht für potenziell höhere Volatilität, ausgelöst durch Einzelereignisse.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

(Ende)

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Aussender: Trade & Value AG c/o StB Weilermann, Leopoldstraße 70 80802 München Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 89 54192534 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

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August 14, 2026 07:10 ET (11:10 GMT)