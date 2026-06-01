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WKN: 603919 | ISIN: DE0006039191 | Ticker-Symbol: TAV
Hamburg
29.05.26 | 08:16
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TRADE & VALUE AG Chart 1 Jahr
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TRADE & VALUE AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
01.06.2026 18:51 Uhr
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PTA-Adhoc: Trade & Value AG: Jahresabschluss 2025

DJ PTA-Adhoc: Trade & Value AG: Jahresabschluss 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Trade & Value AG: Jahresabschluss 2025

München, den. 1. Juni 2026 (pta000/01.06.2026/18:20 UTC+2)

Die Trade & Value AG veröffentlicht heute den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025.

Das Jahresergebnis der Gesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2025 +11.530,24 Euro (Vorjahr: - 40.649,59 Euro).

Der Jahresabschluss 2025 ist auf https://www.tav.ag/investor_geschaeftsberichte.html abrufbar.

Die Trade & Value AG im Profil

Die Trade & Value AG entstand zum Jahresende 2001 nach Übernahme der Vermögenswerte eines 1996 gegründeten Investmentclubs. Mit einem professionellen Handelszugang zur Börse setzt die Beteiligungsgesellschaft zum einen auf das so genannte 'Trading', bei dem auch kurzfristige Gewinne erzielt werden können, zum anderen auf das mittel- bis langfristige 'Value Investing'. Diese gegensätzlichen Anlagestile werden so zu einer Philosophie verbunden. Die Trade & Value AG ist seit dem 2. August 2004 im Freiverkehr der Hamburger Börse notiert.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Trade & Value AG dar.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Trade & Value AG 
           c/o StB Weilermann, Leopoldstraße 70 
           80802 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marco Herack 
Tel.:         +49 89 54192534 
E-Mail:        herack@tav.ag 
Website:       www.tav.ag 
ISIN(s):       DE0006039191 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780330800608 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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