DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-02

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-02

München, den 14.03.2026 (pta000/14.03.2026/06:45 UTC+1)

nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 28. Februar 2026 auf 1,56 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat um -0,03 Euro je Aktie gesunken.

Im Februar 2026 legte der Dax rund 745 Punkte zu. Die Handelsspanne lag bei rund 798 Punkten.

Nachdem wir im Januar den Anstieg bei den Rüstungsaktien dazu nutzten unsere Positionen stark zu reduzieren, haben wir im Februar unsere Investmentquote wieder hochgefahren. Nebst kleineren Käufen in Rüstungsaktien (in die dann fallenden Kurse hinein), haben wir unsere Strategie dahingehend verändert, dass wir erste Positionen im Bereich seltene Erden aufbauten. Dies auch mit Blick auf den zu erwartenden Angriff der USA und Israel auf den Iran. Die Panikverkäufe am Markt in Sachen künstlicher Intelligenz nutzten wir für den Positionsaufbau. Dies nicht im SaaS-Bereich, sondern im Bereich Konsum, der unseren NAV im Februar aus diesem Grund belastete.

Neuigkeiten zum ,Altdepot': Wir konnten im Februar unsere Position in der NAK Stoffe AG verkaufen. Die Position galt in Investorengesprächen als unverkäuflich und im Sinne des NAVs als Drohverlust. Der Verkaufspreis lag nun leicht über der NAV-Bewertung.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

(Ende)

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Aussender: Trade & Value AG c/o StB Weilermann, Leopoldstraße 70 80802 München Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 89 54192534 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

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March 14, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)