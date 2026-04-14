DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-03

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-03

München, den 14.04.2026 (pta000/14.04.2026/18:38 UTC+2)

nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. März 2026 auf 1,53 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat um -0,03 Euro je Aktie gesunken.

Im März 2026 verlor der Dax rund 2.604 Punkte. Die Handelsspanne lag bei rund 2.983 Punkten.

In der zweiten Märzhälfte stand der Markt erstmals seit langer Zeit stark im Stress. Das Ergebnis ist ein 10% Verlust im DAX auf Monatsbasis. Wir haben Ende März unsere Positionen erneut reduziert, da wir aktuell ein wesentlich höheres Risiko für ein Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA und Iran während des aktuellen Waffenstillstands sehen. In der ersten Runde gab es dann auch kein Ergebnis. Wir erwarten vielmehr eine Aufrechterhaltung des Waffenstillstands, aber eine bis auf Weiteres geschlossene Straße von Hormuz.

Diese Risikolage wird vom Markt nicht antizipiert. Fakt ist, dass die Straße von Hormuz dicht ist und es mehrere Monate brauchen wird, ehe die Golfstaaten ihre Rohstoffe wieder in gewohnten Mengen ausliefern können. Aktuell können die Lücken teilweise über Reserven geschlossen werden, allerdings nicht in jeder Weltregion. Die Lücken in den Lieferketten werden sehr offensichtlich die Ergebnisse diverser Unternehmen beeinflussen, wenn auch noch nicht im März und somit zum 1. Quartal 2026. Generell zeichnet sich ab, dass es auch bei einer sofortigen Beendigung der Feindseligkeiten in Deutschland zu einem Wirtschaftswachstum im Nullbereich kommen kann und somit auch eine Rezession potenziell möglich ist.

Die EZB hat bereits durchblicken lassen, dass sie eher früher als später auf die energiebedingte Inflation reagieren möchte, was zusätzlich belasten wird und den Euro unnötig stärkt. Derweil deuten aktuelle Exportzahlen aus China ebenfalls an, dass der Markt zurzeit nicht alle Belastungen antizipiert. Der Förderausfall beim LNG wird ebenfalls kaum realisiert. Zwar ist ein eher warmer Winter 2026/2027 zu erwarten, aber es gibt zumindest in Deutschland kaum Anreize die Gas-Lager zu den aktuell vermeintlich hohen Preisen zu füllen.

Die größte Gefahr für die Märkte scheint uns aber die Tatsache, dass der Trump TACO (Trump Always Chickens Out) nicht gesetzt ist. Schon der Angriff auf den Iran war eben das nicht. Und Kriege enden im Regelfall eher langsamer als schneller.

Nun denken wir nicht in Absolutismen, aber darauf zu spekulieren, dass die negativen Faktoren wegignoriert werden, scheint uns aktuell zu risikobehaftet.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Trade & Value AG c/o StB Weilermann, Leopoldstraße 70 80802 München Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 89 54192534 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776184680105 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 12:38 ET (16:38 GMT)