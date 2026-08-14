Unterföhring (ots) -Die ersten Bilder aus Staffel 2 der preisgekrönten Serie "This City is Ours" sind veröffentlicht worden. Die Dramaserie wurde von Stephen Butchard entwickelt und geschrieben und von Left Bank Pictures produziert. Die mit Spannung erwartete zweite Staffel wird Ende 2026 bei Sky und WOW ihre Premiere feiern.Erste Bilder von Staffel 2 von "This City is Ours" hier downloaden.Die erste Staffel von "This City is Ours", die 2025 auf Sky und WOW zu sehen war, wurde von Kritikern gefeiert. Sie erhielt Nominierungen bei den BAFTA Television Awards in den Kategorien "Best Drama" sowie "Leading Actor" für James Nelson-Joyce. Auf den jetzt veröffentlichten Bildern ist James Nelson-Joyce, der für seine Rolle bei den RTS North West Awards 2025 als "Best Breakthrough Talent" ausgezeichnet wurde, erneut als Michael Kavanagh zu sehen. Ebenfalls zurück kehren Hannah Onslow als Michaels Partnerin Diana Williams, Jack McMullen als Jamie Phelan, Mike Noble als Banksey, Julie Graham als Elaine Phelan, die Witwe des ermordeten Bandenchefs Ronnie (Sean Bean), sowie Saoirse-Monica Jackson als Cheryl Crawford.Erstmals auf den neuen Bildern zu sehen sind zudem die Neuzugänge Shaun Evans ("Until I Kill You", "Der junge Inspektor Morse") als ehemaliger Gangster Ozzie Thompson, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, sowie Álvaro Morte ("Haus des Geldes", "Immaculate") als Felipe Guzman, Mitglied des kolumbianischen Kartells und jüngerer Bruder von Ricardo, der am Ende der ersten Staffel ermordet wurde."This City is Ours" Staffel 2:Die Handlung der zweiten Staffel setzt unmittelbar nach den Ereignissen des Staffelfinales an: Michael und Diana sind gerade erst in Spanien angekommen, als sie aufgrund von Fragen rund um Ricardos Tod erneut in die Geschehnisse hineingezogen werden. Währenddessen brodelt in Liverpool der Konflikt zwischen den verbliebenen Mitgliedern der Gang weiter. Gleichzeitig fordert ein Gangster aus Ronnies Zeiten, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, eine Entschädigung von der Organisation.Ebenfalls zur Besetzung der zweiten Staffel gehören erneut Adam Abbou als Freddie, Laura Aikman als Rachel Duffy, Kevin Harvey als Bobby Duffy, Bobby Schofield als Bonehead sowie Darci Shaw als Melissa Sullivan."This City is Ours" Staffel zwei (8 × 60 Minuten) wird von Left Bank Pictures für BBC iPlayer und BBC One produziert. Die Serie wurde von Lindsay Salt, Director of BBC Drama, für die BBC beauftragt. Stephen Butchard ist Serienschöpfer und Lead Autor; eine weitere Episode hat Robbie O'Neill geschrieben. Executive Producer sind Andy Harries, Rebecca Hodgson und Sian McWilliams für Left Bank Pictures sowie Stephen Butchard, Saul Dibb und Jo McClellan für die BBC. Regie führen Saul Dibb, der bereits bei Staffel eins als Lead Director tätig war, John Hayes ("Dublin Murders"), ebenfalls aus Staffel eins bekannt, sowie Chris Baugh ("In Flight", "Wreck"). Produzent der Serie ist Simon Maloney, während Nathan Juckes als Produzent für den zweiten Produktionsblock verantwortlich zeichnet. Beide waren bereits an der ersten Staffel beteiligt. Den internationalen Vertrieb übernimmt Sony Pictures Television.Gedreht wurde die zweite Staffel von "This City is Ours" in und um Liverpool sowie an weiteren Schauplätzen in Spanien. Die neuen Folgen starten noch 2026 auf Sky und WOW. Die erste Staffel ist bereits vollständig bei Sky und WOW abrufbar.Pressekontakt:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PR+49 (0)173 7254664thomas.schoeffner@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6333643