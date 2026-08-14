Die Reddit-Aktie bekommt am Freitag deutlichen Rückenwind. Auslöser ist die Aufnahme des Unternehmens in den S&P 500 zum 18. August. Reddit ersetzt dort AvalonBay Communities und ist nach Meta erst das zweite reine Social-Media-Unternehmen im wichtigsten US-Aktienindex. Die Aufnahme dürfte zusätzliche Nachfrage durch Indexfonds auslösen.Reddit betreibt eine Plattform mit Tausenden themenspezifischen Online-Foren, den sogenannten Subreddits. Nutzer diskutieren dort über nahezu jedes Thema, stimmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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