NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag etwas skeptischer geworden. Dies betraf auch den Technologiesektor, der sich an den beiden Vortagen besser entwickelt hatte als Standardwerte. Schwache Wirtschaftsdaten standen vor dem Wochenende ebenso im Blick wie Quartalszahlen von Applied Materials .

Der Tech-Index Nasdaq 100 sank gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,39 Prozent auf 29.968 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,24 Prozent auf 53.710 Punkte. Für den am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterten marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 7.778 Zähler nach unten.

Konjunkturdaten fielen schwächer aus als erwartet. Die Umsätze im US-Einzelhandel gingen im Juli zurück, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Zudem trübte sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im August stärker als erwartet ein, wie das Konsumklima der Universität Michigan ergab. Die Daten gaben zwar Hoffnung auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen, andererseits aber Anlass zur Sorge um eine Abkühlung der Wirtschaft.

Im Techsektor standen Applied Materials < US0382221051> unter Druck. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktien, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatten, verloren 5,7 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend große Erwartungshürde und löse Gewinnmitnahmen aus, hieß es zur Begründung aus dem Handel.

Für die Papiere von Reddit ging es um 11 Prozent aufwärts. Die Anteile des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.

Die Titel von Sandisk legten nach starkem Vortag um weitere 6,4 Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung "Overweight" wieder auf. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.

Eton Pharmaceuticals schnellten um 42 Prozent noch, nachdem Pharmakonzern mit Umsatz und Gewinn für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben hatte.

Die zunächst sehr hohen Verluste auf zuletzt noch knapp 5 Prozent eindämmen konnten die Papiere von York Space . Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen meldete für das zweite Quartal unerwartet schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr gesenkt./ajx/he

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