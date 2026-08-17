Manche Schätze liegen tief im Boden. Andere gut versteckt in der Bilanz. Und manche warten nur auf den richtigen Impuls, um sichtbar zu werden. Der kanadische Explorer Lahontan Gold ist dabei, mit spektakulären Bohrergebnissen seinen realen Substanzwert zu vervielfachen. Die Allianz-Aktie strebt seit einem strategischen Milliarden-Deal in Asien schier unaufhaltsam nach oben. Und geopolitische Preisschocks spülen dem Energieriesen BP ungeahnte Zusatzgewinne in die Kassen. Wo die Schätze verborgen liegen und wie das Zusammenspiel aus Bohrer, Bilanz und Barrel eine explosive Neubewertung auslöst.Den vollständigen Artikel lesen ...
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