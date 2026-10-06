Mit den steigenden Bondrenditen und dem wieder erstarkten US-Dollar wurde Gold kräftig abverkauft. Nach dem August-Hoch bei mehr als 4.600 USD je Unze ging es nun bis knapp unter die Marke von 4.200 USD. Hier setzten wieder Käufe ein. Für kurzfristig orientierte Charttechniker stellt sich nun die Frage, ob noch einmal die Tiefs aus dem Juni und Juli getestet werden. Sie lagen rund 100 USD unter dem aktuellen Preis. Für langfristig orientierte Aktienanleger stellt sich dagegen eine ganz andere Frage: Soll ich nun wieder erste Positionen bei aussichtsreichen Goldaktien aufbauen? Schließlich sind diese ebenfalls unter die Räder gekommen. Wir blicken heute deshalb auf die Situation bei Agnico Eagle, Lahontan Gold und Lundin Gold.Den vollständigen Artikel lesen ...
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