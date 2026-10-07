Zuschlagen, bevor die Aktie anspringt! Dabei ist entscheidend, den Auslöser für den nächsten Kursimpuls früh genug zu erkennen. Lahontan Gold arbeitet an der Inbetriebnahme einer historischen Goldmine im US-Bundesstaat Nevada und tätigte zuletzt einen vorteilhaften Zukauf. Die Biotechgesellschaft Evotec kämpft um die operative Wende und um Anlegervertrauen. Deutz baut sein Industriegeschäft um Energie und Verteidigung aus und wächst damit in neue Dimensionen. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Wo lauern die attraktivsten Chancen für Stock Picker?
Enthaltene Werte: CA50732M1014,DE0005664809,DE0006305006Den vollständigen Artikel lesen ...
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