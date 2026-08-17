STEYR Motors - vom Sanierungsfall zum erfolgreichen Börsengang. Dann kam die Zeitenwende und alles wurde anders. Börsenhighflyer während einer heissen Phase, mittlerweile "gesetzt" unter den Smallcaps mit Wachstumsaussichten und profitabel. In diese Phase kommt nun eine ad-hoc-Meldung. Unerwartet? Nach den Meldungen der anderen deutschen Defensewerte in den letzten Monaten wohl eher nicht. Zumindest für den, der "quer"-dachte, für die anderen überraschend: "Steyr Motors reduziert Jahresziele 2026 und zieht Mittelfristprognose zurück." Die Steyr Motors AG hat ihre Jahresziele für das Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin