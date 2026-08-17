Turbulente Zeiten bei Steyr Motors: Nur wenige Wochen, nachdem der Hersteller von Spezial-Dieselmotoren, vorwiegend für den Einsatz im militärischen Bereich, bestätigt hatte, dass es Gespräche mit dem an der Nasdaq notierten US-Defence-Konzern Red Cat gegeben hat, diese aber mittlerweile nicht weitergeführt werden, kommt Steyr Motors mit einer deftigen Gewinnwarnung daher. So rechnet CEO Julian Cassutti für 2026 nur noch mit Umsätzen zwischen 56 und 61 Mio. Euro - nach bislang 75 bis 95 Mio. Euro. Die damit korrespondierende EBIT-Marge setzt Cassutti nur noch bei 8 bis 12 Prozent an. Das entspricht einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern in einer Bandbreite von 6,0 bis 7,3 Mio. Euro. Zuvor sollte die EBIT-Marge bei mindestens 15 Prozent liegen, was auf ein Betriebsergebnis von Untergrenze 11 bis 14 Mio. Euro hinausgelaufen wäre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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