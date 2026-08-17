BASF treibt die engere Verzahnung von Straßen- und Schienenverkehr am Standort voran. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Vorstandschef Markus Kamieth läuten heute um 13 Uhr in Ludwigshafen offiziell den Ausbau des dortigen Kombiverkehrsterminals (KVT) am Nordrand des Stammwerks ein.Für das Modernisierungsvorhaben stehen Fördergelder in Höhe von 51 Millionen Euro bereit. Für den weltgrößten Chemiekonzern kommt dem kombinierten Verkehr eine besondere Rolle zu: Etwa 40 Prozent der Ludwigshafener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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