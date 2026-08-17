DJ MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Wochenauftakt - SIG Group bricht ein

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind kaum verändert in die neue Woche gestartet. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 26.465 Zähler und bewegt sich damit weiterhin in Reichweite seines Rekordhochs bei 26.573,50 Zählern. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,4 Prozent höher bei 6.567 Zählern, die Umsätze sind noch immer recht dünn. In Europa stellen die Technologiewerte mit Plus 1,6 Prozent den größten Gewinner. Der Euro tendiert etwas fester bei gut 1,16 Dollar, während Brentöl bisher relativ unaufgeregt bei 88,21 Dollar je Fass umgesetzt wird.

Marktteilnehmer werten weiterhin die jüngste Welle an Unternehmenszahlen der Berichtssaison aus und verfolgen aufmerksam die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Konfliktes sind ins Stocken geraten. US-Präsident Trump deutete am Freitag an, dass die USA nach Ende des Krieges die Kontrolle über die Straße von Hormus übernehmen könnten. "Ich habe den Eindruck, dass bei den Anlegern an diesem Punkt eine gewisse 'Schlagzeilen-Müdigkeit' einsetzt", kommentierte Daniel O'Regan von Mizuho. "Ähnlich wie der Russland-Ukraine-Krieg für die Märkte allmählich zum Hintergrundrauschen wurde, schlägt der Markt nicht mehr bei jeder Iran-Meldung um 1 bis 3 Prozent aus. Das ist wahrscheinlich ein gesundes Zeichen."

Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass für die kommenden Tage von der Seite kaum Impulse zu erwarten sind. Aus dem Stoxx-600 berichten im Verlauf der Woche nur noch 30 Unternehmen, gewichtige Konjunkturdaten stehen mit den Einkaufsmanager-Indizes erst am Freitag im Kalender.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist extrem dünn. Daher könnten Analysten mit ihren Umstufungen Einzelwerten Impulse geben. So hat die Bank of America die Aktie von Salzgitter mit Kaufen wieder aufgenommen, die Aktie notiert 5,3 Prozent höher. Infineon stellt mit plus 2,3 Prozent den Gewinner im DAX, hier soll Goldman Sachs optimistischer sein.

OHB legen knapp 5 Prozent zu. Hier werde positiv gewertet, dass das Unternehmen am Aufbau einer sicheren Satellitenkonstellation der Europäischen Union beteiligt werde, so ein Marktteilnehmer. Mit einer europäischen Kommunikationsinfrastruktur für Regierung, Militär und strategische Wirtschaftszweige wolle man sich unabhängig machen von internationalen Anbietern, heißt es.

SIG Group bricht ein - Abrupter CEO-Wechsel verstimmt

Bei SIG Group (-16%) belastet zum Start in die Woche, dass CEO Mikko Keto überraschend das Unternehmen verlässt, es ist bereits der zweite CEO-Wechsel innerhalb kurzer Zeit. Keto war erst im Frühjahr 2026 zum Unternehmen gestoßen und hat für die Analysten von Vontobel frühzeitig einen konstruktiven Eindruck auf Investoren gemacht. Die Entscheidung, mit Ann-Kristin Erkens eine CEO zu ernennen, die gleichzeitig weiterhin als CFO fungiere, habe einen klaren Übergangscharakter und lasse eine wichtige Governance-Frage ungelöst, bis ein permanenter CFO-Nachfolger benannt ist. Der Kapitalmarkttag am 27.10. wird für die Analysten nun zu einem zentralen Katalysator. Das Management habe dann eine klare und glaubwürdige Erklärung für den Führungswechsel zu liefern.

Steyr Motors (-12%) hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und die Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2027 zurückgenommen. Als Grund nennt das Unternehmen Verzögerungen bei internationalen Defense-Projekten, insbesondere infolge verzögerter öffentlicher Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozesse. Dadurch konnten im ersten Halbjahr 2026 ursprünglich geplante Umsätze von rund 10 Millionen Euro nicht realisiert werden.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.567,49 +0,4 27,90 6.539,59 13,4 Stoxx-50 5.528,95 +0,4 23,96 5.504,99 12,4 DAX 26.465,25 +0,1 24,94 26.440,31 8,1 MDAX 32.492,39 +0,1 28,00 27.039,42 6,1 TecDAX 4.099,55 -0,2 -6,32 3.091,28 13,2 SDAX 18.615,30 -0,1 -18,21 13.062,07 8,4 FTSE 10.787,52 +0,4 37,41 10.750,11 8,6 CAC 8.640,49 +0,0 3,69 8.636,79 6,0 SMI 14.376,94 -0,1 -13,73 14.390,67 8,4 ATX 6.719,48 -0,2 -13,68 6.733,16 26,2 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:47 EUR/USD 1,1607 +0,3 0,0038 1,1569 1,1581 EUR/JPY 184,46 +0,1 0,1600 184,3 184,3300 EUR/CHF 0,938 -0,3 -0,0027 0,9407 0,9396 EUR/GBP 0,8557 +0,2 0,0013 0,8544 0,8544 USD/JPY 158,91 -0,2 -0,3900 159,3 159,1600 GBP/USD 1,3561 +0,2 0,0031 1,353 1,3550 USD/CNY 6,7386 -0,0 -0,0026 6,7412 6,7412 USD/CNH 6,738 -0,1 -0,0063 6,7443 6,7425 AUS/USD 0,712 +0,6 0,0039 0,7081 0,7090 Bitcoin/USD 63.506,80 +0,7 463,95 63.042,85 62.935,68 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 81,87 -0,6 -0,53 82,4 Brent/ICE 88,21 -0,4 -0,31 88,52 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.408,17 +0,7 32,28 4.375,89 Silber 65,86 +1,9 1,20 64,66 Platin 1.762,77 +0,9 15,05 1.747,72 (Angaben ohne Gewähr) ===

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August 17, 2026 03:52 ET (07:52 GMT)

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