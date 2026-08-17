Unterföhring (ots) -- Die erste Staffel der Drama-Serie folgt einem ungewöhnlichen Duo, das der CIA-Außenstelle in New York zugewiesen wurde, um Fälle zu untersuchen und Kriminelle zu verfolgen, die auf US-amerikanischem Boden eine Bedrohung darstellen - und dabei zu lernen, bestmöglich zusammenzuarbeitenEin unberechenbarer Fallbearbeiter mit Hang zum Regeln brechen trifft auf einen Agenten, der sich strikt an die Vorschriften hält: Die erste Staffel der Drama-Serie "CIA" mit Tom Ellis und Nick Gehlfuss in den Hauptrollen startet am 10. September auf Sky und WOW. Erste Bilder gibt es hier (https://app.mediasilo.com/review/6a82bb10ce8f140777b4ce6e). Die ersten beiden Folgen der zwölfteiligen ersten Staffel sind ab dem 10. September auf Sky und WOW verfügbar und werden auf 13th Street ausgestrahlt. Jede Woche folgt eine neue Episode.Über "CIA":Der regelgetreue FBI-Special-Agent Bill Goodman (Nick Gehlfuss) wird an eine verdeckte CIA/FBI Taskforce ausgeliehen und wird prompt mit dem geheimniskrämerischen CIA-Agenten Colin Glass (Tom Ellis) verpartnert. Zusammen werden sie in verdeckten Operationen eingesetzt, um internationale Verschwörungen, Terrorzellen und geopolitische Geheimnisse aufzudecken. Bill muss beim CIA die Regeln dieser undurchsichtigen Welt inmitten der Einsätze lernen, während Colin ihn immer tiefer in die Welt der Spionage einführt. Nur eins ist in diesem Umfeld klar: Die Arbeit des Duos sorgt für die Sicherheit Amerikas, auch wenn niemand jemals erfahren wird, was sie im Verborgenen getan haben..."CIA" wird von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit Wolf Entertainment und CBS Studios produziert. Der Vertrieb wird von Paramount Global Content Distribution verantwortet. Eine zweite Staffel der Drama-Serie ist bereits beauftragt.Pressekontakt:Selina RastetterContent PRSelina.Rastetter@sky.dePressekontakt Bilder:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6334618