Am Donnerstag, dem 20. August, legt Walmart vor US-Handelsstart die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Die Frage lautet nicht, ob das Quartal gut wird, sondern ob gut noch reicht. Im ersten Quartal wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 7,3 Prozent, der Nettogewinn um 18,8 Prozent auf 5,33 Milliarden Dollar - mehr als doppelt so schnell. Dahinter stehen Geschäfte, die kaum Ware bewegen: Werbeplätze mit 37 Prozent Wachstum, Mitgliedsbeiträge mit 17,4 Prozent, der Marktplatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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