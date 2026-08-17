Heute bestellte der Aufsichtsrat des Vorarlberger Lichtkonzerns Zumtobel Heiner Lang zum neuen CEO. Brisant, weil dadurch der derzeitige CEO Alfred Felder trotz einer 2024 gewährten Vertragsverlängerung bis Ende September 2027 seinen Job verliert. Das Ganze geht so vonstatten: Lang tritt am 1. September 2026 in den Vorstand ein und übernimmt den Vorsitz am 1. Oktober 2026. Alfred soll eine nahtlose Übergabe liefern und steht danach noch "beratend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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