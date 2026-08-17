Die US-Aktienmärkte dürften am Montag zunächst keinen gemeinsamen Nenner finden. Im Standardwerte-Bereich ist mit einem negativen Vorzeichen zu rechnen, zumal ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne bleibt. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 53.550 Punkte. Im Iran-Krieg sind die gegenseitigen Drohungen beider Seiten über das Wochenende nicht abgerissen. Nach oben geht es aber wohl mit dem Nasdaq 100, der vorbörslich um 0,3 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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