HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 18.08.2026
Auftragseingang um 5.1% gesteigert - Nettoumsatz 2.6% über Vorjahresniveau, organisch 6.0% im Plus - EBIT-Marge tiefer aufgrund Kapazitätsausbau - Industriesegment legt zweistellig zu - Profitabilität im Kommunikationssegment aufgrund Vorinvestitionen ins OCS-Geschäft belastet - Transportsegment mit verbessertem Auftragseingang
Sämtliche Publikationen sowie die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen sind abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2384088
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2384088 18.08.2026 CET/CEST