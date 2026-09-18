Herisau - Huber+Suhner wird an seinem heutigen Kapitalmarkttag seine strategischen Prioritäten und Wachstumsmöglichkeiten vorstellen. Die Ziele für 2026 hat das Management bestätigt. Der Spezialist für elektronische und optische Verbindungstechnik fokussiert dabei auf die Segmente Industrie, Kommunikation und Transport. Im Mittelpunkt stehen Chancen durch künstliche Intelligenz, Elektrifizierung und Sicherheit sowie die jüngst abgeschlossene Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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