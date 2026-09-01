Herisau - Huber+Suhner hat die Übernahme von Ingun Prüfmittelbau und Ingun International samt Tochtergesellschaften abgeschlossen. Der Spezialist für elektronische und optische Verbindungstechnik hatte den Kauf bereits am 22. Juli 2026 angekündigt. Der Abschluss sei nun erfolgt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ingun mit Sitz in Konstanz ist ein Anbieter von Prüf- und elektrischen Kontaktierungslösungen. Das Unternehmen stellt unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab