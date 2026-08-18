70 Milliarden CAD für Kanadas Energie-Offensive: Warum ausgerechnet dieses Graphitprojekt von Carneys Megaplan profitieren könnte

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Kanada macht aus der Sicherung von Energie und kritischen Rohstoffen zunehmend ein nationales Infrastrukturprojekt. Premierminister Mark Carney hat am 17. August ein Investitionspaket vorgestellt, dessen Dimension selbst für nordamerikanische Verhältnisse außergewöhnlich ist: Nahezu 70 Milliarden CAD sollen in neue Wasserkraftwerke, Stromnetze und die dafür notwendige Infrastruktur fließen. Die kanadische Regierung bezeichnet das Vorhaben als größte Investition in saubere Energie in der Geschichte Nordamerikas.

Im Zentrum stehen der Ausbau des Wasserkraftwerks Churchill Falls, das neue Gull-Island-Projekt sowie zusätzliche Übertragungsleitungen und Windkraftkapazitäten. Insgesamt sollen die Vorhaben langfristig rund 14.000 Megawatt saubere Energie bereitstellen und während der Bauphase 23.000 Arbeitsplätze unterstützen.

Doch für Rohstoffinvestoren ist ein anderer Teil der Ankündigung möglicherweise mindestens ebenso interessant: Ottawa verbindet den Ausbau des Stromnetzes ausdrücklich mit der Erschließung kritischer Rohstoffe.

Das eigentliche Problem: Eine Mine ohne Infrastruktur bleibt eine Lagerstätte

Die Energiewende und der Aufbau westlicher Lieferketten haben ein strukturelles Problem. Nordamerika verfügt zwar über bedeutende Rohstoffvorkommen, viele davon liegen jedoch weit entfernt von bestehender Energie- und Verkehrsinfrastruktur.

Genau hier setzt Kanada nun an.

Der sogenannte Labrador Trough Clean Power, Critical Minerals and Infrastructure Corridor wird an das Major Projects Office verwiesen. Die Behörde soll unter anderem Genehmigungsverfahren koordinieren, Finanzierung strukturieren und die Entwicklung strategisch wichtiger Projekte beschleunigen. Gleichzeitig stellt Ottawa über seinen mit 1,5 Milliarden CAD ausgestatteten First and Last Mile Fund Geld für jene Infrastruktur bereit, die neue Minen überhaupt erst mit Stromnetzen und Transportwegen verbinden kann.

Die zentrale Investmentthese lautet damit nicht mehr nur: Wo liegen kritische Mineralien?

Immer wichtiger wird die Frage: Welche Lagerstätten können tatsächlich an die Infrastruktur angeschlossen und in westliche Lieferketten integriert werden?

Kanada will Strom und Rohstoffe gemeinsam erschließen

Wie ernst Ottawa diesen Ansatz nimmt, zeigt die Auswahl der Projekte. Neben Infrastruktur für Eisenerzprojekte und einer Erweiterung der regionalen Stromversorgung wurde auch ein Graphitprojekt in Québec ausdrücklich in das Programm aufgenommen.

Dabei handelt es sich um Lac Knife von Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743).

Die kanadische Regierung stellt Focus Graphite bis zu 1,3787 Millionen CAD für Vorarbeiten zur Infrastrukturentwicklung zur Verfügung. Konkret geht es um eine rund acht Kilometer lange ganzjährig nutzbare Zufahrtsstraße sowie eine neue, rund 50 Kilometer lange 34,5-kV-Stromleitung, die Lac Knife mit dem Hydro-Québec-Korridor bei Fermont verbinden soll. Gefördert werden unter anderem technische und ökologische Studien, Engineering, Planung, Genehmigungsarbeiten und die Einbindung indigener Gemeinschaften.

Das ist noch keine Finanzierung des Minenbaus. Für ein Entwicklungsprojekt ist die politische Einordnung dennoch bemerkenswert: Lac Knife wird von der Bundesregierung ausdrücklich als Teil jener Infrastruktur genannt, die Kanadas Versorgung mit kritischen Mineralien voranbringen soll.

Warum Graphit für Nordamerika strategisch wird

Graphit ist vor allem deshalb relevant, weil es ein zentraler Anodenrohstoff für Lithium-Ionen-Batterien ist. Für Nordamerika besteht die Herausforderung nicht nur darin, eigene Lagerstätten zu entwickeln, sondern daraus eine komplette heimische Wertschöpfungskette aufzubauen.

Focus Graphite verfolgt genau diese Strategie. Das Unternehmen besitzt mit Lac Knife und Lac Tétépisca zwei Graphitprojekte in Québec. Lac Knife ist dabei das weiter fortgeschrittene Projekt.

Nach Angaben des Unternehmens zählt Lac Knife mit rund 15 Prozent Graphitkohlenstoff zu den hochgradigsten bekannten natürlichen Flockengraphit-Lagerstätten Nordamerikas. Eine Machbarkeitsstudie liegt bereits vor; in der Unternehmenspräsentation vom Mai wird eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren genannt.

Hinzu kommt ein zweites Element: Focus Graphite will nicht ausschließlich Minenkonzentrat produzieren. Das Unternehmen arbeitet auch an hochreinen Graphitmaterialien für Batterien sowie Anwendungen in Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Hochtechnologie. Bereits im Dezember 2025 erhielt Focus Graphite nach Angaben einer Analyse von Fundamental Research rund 14 Millionen CAD an nicht rückzahlbarer staatlicher Förderung für den Aufbau einer entsprechenden Hochreinheitsgraphit-Anlage.

Damit entsteht ein Muster: Die staatliche Unterstützung betrifft zunehmend nicht nur den Rohstoff selbst, sondern mehrere Stufen der möglichen Lieferkette.

Von der Ressource zur Infrastruktur

Gerade bei Junior-Rohstoffunternehmen ist diese Unterscheidung entscheidend. Eine große oder hochgradige Ressource garantiert noch keine wirtschaftliche Mine. Genehmigungen, Finanzierung, Stromversorgung, Straßen und Abnahmeverträge können über Jahre hinweg die entscheidenden Engpässe bleiben.

Die neue Regierungsentscheidung beseitigt diese Risiken bei Lac Knife keineswegs. Sie adressiert aber einen davon direkt: die notwendige Infrastruktur.

Fundamental Research verwies im Mai zudem auf die Kombination der beiden Focus-Projekte. Während Lac Knife das fortgeschrittenere Entwicklungsprojekt darstellt, wurde die Ressource bei Lac Tétépisca zuletzt deutlich erweitert. Die Analysten bezeichneten Tétépisca aufgrund seiner Größe und seines durchschnittlichen Gehalts von 10,2 Prozent Graphitkohlenstoff als eines der größeren und hochgradigeren Graphitprojekte weltweit.

Damit besitzt Focus Graphite zwei unterschiedliche Optionen: ein fortgeschrittenes Projekt mit vorhandener Machbarkeitsstudie und ein großes, früheres Ressourcenprojekt.

Carneys 70-Milliarden-Plan verändert die Perspektive

Für Anleger liegt die eigentliche Bedeutung der aktuellen Nachricht deshalb weniger in den rund 1,38 Millionen CAD für Focus Graphite selbst. Verglichen mit den Investitionen, die für den Bau einer Mine notwendig wären, ist diese Summe überschaubar.

Wichtiger ist der Kontext.

Kanada investiert fast 70 Milliarden CAD in Energieinfrastruktur, will seine Stromnetzkapazität langfristig massiv ausbauen und verknüpft diese Strategie ausdrücklich mit der Entwicklung kritischer Mineralien. Focus Graphite befindet sich nun mit Lac Knife konkret innerhalb dieses politischen Infrastrukturrahmens.

Das reduziert weder die typischen Risiken eines Junior-Bergbauunternehmens noch garantiert es, dass Lac Knife gebaut wird. Genehmigungen, Finanzierung, technische Umsetzung und spätere Vermarktung bleiben entscheidende Hürden.

Doch die Ausgangslage hat sich verändert: Aus einem abgelegenen Graphitprojekt soll mit staatlicher Unterstützung ein an Straße und Stromnetz angeschlossener Entwicklungsstandort werden.

Und genau das könnte in der neuen Rohstoffpolitik Nordamerikas entscheidend sein. Denn der nächste Engpass bei kritischen Mineralien dürfte nicht allein darin bestehen, neue Lagerstätten zu finden. Entscheidend wird sein, welche Projekte tatsächlich die Infrastruktur erhalten, um aus einer Ressource eine westliche Lieferquelle zu machen.

Mit Carneys historischem Energie- und Infrastrukturpaket ist Lac Knife dieser Schwelle einen Schritt näher gekommen.