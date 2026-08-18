Im Markt für Fettleibigkeit (Adipositas) gibt es derzeit zwei klar tonangebende Unternehmen: Eli Lilly und Novo Nordisk. Mike Doustdar, der seit rund einem Jahr Firmenchef bei Novo Nordisk ist, geht derweil davon aus, dass es am Ende keinen alleinigen Gewinner geben wird, da der Verbraucher nach verschiedenen Optionen sucht.Novo-Nordisk-Chef Mike Doustdar hält die Vorstellung vieler Anleger für falsch, der Markt für Medikamente gegen Adipositas werde zum Duell mit Eli Lilly. Neue Wirkstoffe dürften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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