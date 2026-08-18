Umwandlung zu C$0,50 je Aktie schließt langjähriges Darlehen des Chairman vollständig ab, während Focus seine Finanzposition angesichts wachsender Unterstützung durch Regierung und Industrie stärkt

Ottawa, Ontario / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass Chairman Jeff York über seine Holdinggesellschaft JJJY Holdings Inc. ("JJJY Holdings") zugestimmt hat, den verbleibenden ausstehenden Saldo seines langjährigen Darlehens an das Unternehmen in Höhe von C$835.000 zu C$0,50 je Aktie in Eigenkapital umzuwandeln.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion wird Herr York C$835.000 zu einem angesetzten Preis von C$0,50 je Aktie in 1.670.000 Stammaktien von Focus umwandeln. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 11 % auf den Schlusskurs der Aktie des Unternehmens von C$0,45 am 17. August 2026.

Die Finanzierungsbeziehung reicht bis in die Jahre 2019 und 2020 zurück, als Herr York über JJJY Holdings erhebliches Kapital zur Unterstützung von Focus und seiner laufenden Aktivitäten bereitstellte. Bis zum 30. September 2020 hatten die gegenüber JJJY Holdings geschuldeten Beträge rund C$3,05 Millionen erreicht. Seitdem wurde der Saldo durch eine Reihe zuvor offengelegter Vergleiche und Eigenkapitalumwandlungen schrittweise reduziert. Die heute bekannt gegebene Umwandlung von C$835.000 stellt den letzten ausstehenden Saldo des langjährigen Gesellschafterdarlehens von Herrn York an das Unternehmen dar.

Die Transaktion beseitigt die verbleibende Verpflichtung des Unternehmens aus dem langjährigen Gesellschafterdarlehen, ohne dass eine Rückzahlung in bar erforderlich ist. Dadurch bleibt Kapital für die Entwicklungsprioritäten des Unternehmens erhalten und seine Finanzposition wird weiter gestärkt.

"Meine Entscheidung, den verbleibenden Saldo meines Darlehens in Eigenkapital umzuwandeln, spiegelt mein anhaltendes Vertrauen in Focus Graphite und die Fortschritte wider, die wir im gesamten Unternehmen erzielen", sagte Jeff York, Chairman von Focus Graphite. "Da das Darlehen nun vollständig in Eigenkapital umgewandelt wird, gleiche ich meine Interessen noch stärker an denen unserer Aktionäre aus und stärke gleichzeitig die Finanzposition des Unternehmens. Focus hat bei seinen Projekten, seiner Technologie und seinen strategischen Partnerschaften erhebliche Fortschritte erzielt, unterstützt durch wachsende staatliche Investitionen, und ich bleibe entschlossen, das Unternehmen beim Eintritt in die nächste Entwicklungsphase zu unterstützen."

Die Umwandlung folgt zudem auf eine neue Unterstützung der Bundesregierung für das Lac Knife Graphite Project ("Lac Knife" oder das "Projekt"). Am 17. August 2026 kündigte Premierminister Mark Carney umfangreiche Investitionen in saubere Energie und kritische Mineralien an und nannte das Infrastrukturprojekt Lac Knife von Focus Graphite ausdrücklich unter den strategischen Vorentwicklungsprojekten, die über den First and Last Mile Fund ("FLMF")¹ von Natural Resources Canada ("NRCan") unterstützt werden. In der Ankündigung der Bundesregierung wurden vorbereitende Bauarbeiten für eine neue Stromleitung und Straße hervorgehoben, die Lac Knife mit dem Stromnetz von Hydro-Québec verbinden sollen und damit die Entwicklung einer Graphitversorgung für Batterie- und Energiespeichertechnologien unterstützen.

Die abschließende Umwandlung stärkt das Finanzprofil von Focus weiter und bewahrt Kapital für seine Entwicklungsprioritäten, während das Unternehmen seine Graphitprojekte in Québec, seine nachgelagerte Technologie und seine umfassendere kommerzielle Strategie vorantreibt.

Focus treibt Lac Knife, seine nachgelagerten Initiativen für fortschrittliche Materialien und seine umfassendere kommerzielle Strategie weiter voran, während die Unterstützung von Regierung und Industrie für sichere und widerstandsfähige nordamerikanische Lieferketten für kritische Mineralien wächst.

Die Transaktion zur Umwandlung von Schulden in Aktien steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung von Graphitressourcen von Weltklasse, fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien und höherwertigen fortschrittlichen Materialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterie-, Verteidigungs-, fortschrittliche Fertigungs- und andere strategische Industrien in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen.

Die Plattform basiert auf den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten in Québec. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas in der Machbarkeitsphase, während Lac Tetepisca zu den größten identifizierten Graphitressourcen weltweit zählt. Zusammen mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

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Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

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Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion zur Umwandlung von Schulden in Aktien, die die Umwandlung des verbleibenden Saldos des langjährigen Gesellschafterdarlehens in Höhe von C$835.000 in 1.670.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem angesetzten Preis von C$0,50 je Aktie umfasst; den erwarteten Abschluss der Transaktion und den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange; die erwarteten Auswirkungen der Transaktion auf die Finanzposition, Kapitalstruktur und finanzielle Flexibilität des Unternehmens; den erwarteten Erhalt von Kapital für die Entwicklungsprioritäten des Unternehmens; die weitere Weiterentwicklung und zukünftige Entwicklung des Lac Knife Graphite Project und der anderen Graphitprojekte des Unternehmens in Québec; die Weiterentwicklung der nachgelagerten Verarbeitungs-, Reinigungs- und Initiativen für fortschrittliche Materialien des Unternehmens; die umfassendere kommerzielle Strategie des Unternehmens und potenzielle zukünftige kommerzielle Möglichkeiten; die weitere Entwicklung strategischer Partnerschaften sowie der Zusammenarbeit mit Regierung und Industrie; die potenziellen Vorteile staatlich unterstützter Infrastrukturinitiativen für das Lac Knife Graphite Project; und die Strategie des Unternehmens, zur Entwicklung sicherer und widerstandsfähiger nordamerikanischer Lieferketten für kritische Mineralien und fortschrittliche Graphitmaterialien beizutragen.

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