Tesla wollte 17.500 Tonnen pro Jahr: Warum die neue C4V-Partnerschaft für Focus Graphite so wichtig werden könnte

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17.500 Tonnen Anodenaktivmaterial pro Jahr, mindestens. Dazu eine Option auf bis zu 35.000 Tonnen jährlich und eine Mindestlaufzeit von drei Jahren. Als Tesla (ISIN: US88160R1014) 2023 einen verbindlichen Abnahmevertrag mit Magnis Energy Technologies abschloss, zeigte der Deal, wie wertvoll der Schritt vom Graphitkonzentrat zum qualifizierten Batteriematerial werden kann. Doch zwischen einer Mine und einem solchen Vertrag liegen Jahre technischer Entwicklung, Pilotproduktion und Kundenqualifizierung. Genau diese Vorgeschichte bekommt jetzt für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) eine neue Bedeutung. Das kanadische Unternehmen hat mit dem US-Batterietechnologieunternehmen C4V eine Vereinbarung geschlossen, um Graphit aus dem Lac-Knife-Projekt mit C4Vs Green Anode Technology zu fertigem Batterie-Anodenmaterial weiterzuentwickeln. Bemerkenswert ist dabei die Historie des Technologiepartners: Focus verweist in seiner neuen Meldung ausdrücklich darauf, dass C4Vs frühere Anodenentwicklung bereits einen Kommerzialisierungspfad unterstützte, der zu einem verbindlichen Offtake mit einem weltweit bekannten amerikanischen Elektroauto- und Batteriespeicherhersteller führte. Focus nennt den Kunden nicht. Der historische Vertrag lässt sich jedoch nachvollziehen - und führt zu Tesla.

Der Tesla-Vertrag zeigt, worauf es im Graphitgeschäft am Ende ankommt

Der Ausgangspunkt liegt im Februar 2023. Damals meldete Magnis Energy Technologies einen verbindlichen Abnahmevertrag mit Tesla über Anodenaktivmaterial, kurz AAM. Tesla sollte ab Februar 2025 mindestens 17.500 Tonnen jährlich abnehmen und erhielt eine Option, die Menge auf bis zu 35.000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen. Die Mindestlaufzeit betrug drei Jahre, der Preis sollte fest vereinbart sein. Entscheidend ist jedoch, was Tesla tatsächlich kaufen wollte. Es ging nicht einfach um Graphitkonzentrat aus einer Mine, sondern um weiterverarbeitetes Anodenaktivmaterial aus einer geplanten Produktionsanlage in den USA. Damit wird der damalige Vertrag zu einem guten Anschauungsbeispiel für die gesamte Graphitindustrie: Der wirtschaftlich entscheidende Schritt kann weit hinter dem eigentlichen Minentor liegen.

Selbst ein unterschriebener Offtake war an Bedingungen geknüpft

Der Tesla-Deal zeigt gleichzeitig, wie anspruchsvoll dieser Weg ist. Magnis musste einen endgültigen US-Standort für seine kommerzielle Anodenmaterialanlage sichern, Material aus einer Pilotanlage produzieren, die kommerzielle Fertigung aufnehmen und die Kundenqualifizierung erfolgreich durchlaufen. Erst dann sollte die Lieferkette wie vorgesehen funktionieren. Der kommerzielle Pfad wurde letztlich nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt. Focus weist in seiner aktuellen Mitteilung darauf hin, dass dies bei dem früheren Programm aus Gründen geschah, die nicht mit der technischen Leistung der zugrunde liegenden Anodentechnologie zusammenhingen. Für Anleger ist diese Vorgeschichte deshalb in zweifacher Hinsicht lehrreich: Eine gute Technologie kann den Weg zu einem großen Kunden öffnen - aber selbst ein verbindlicher Offtake beseitigt die Risiken von Finanzierung, Skalierung, Produktion und Qualifizierung nicht.

Und genau hier taucht C4V wieder auf

Der Name, der die damalige Geschichte mit der heutigen Entwicklung bei Focus verbindet, ist Charge CCCV LLC, kurz C4V. Das US-Unternehmen beschäftigt sich mit Batteriematerialien, Zelltechnologie, Qualifizierung und Batterieproduktion. Focus beschreibt in seiner Meldung vom 26. August ausdrücklich eine mehrjährige frühere Entwicklung von Hochleistungs-Anodenmaterial auf Basis hochreinen Naturgraphits. Diese Technologie habe erfolgreiche Entwicklungs- und Qualifizierungswege für Anodenaktivmaterial demonstriert und einen verbindlichen Offtake mit einem bekannten amerikanischen Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batteriespeichern unterstützt. Focus selbst war an diesem früheren Arrangement ausdrücklich nicht beteiligt. Der historische Tesla-Vertrag bestand zwischen Tesla und Magnis. Genau diese Abgrenzung ist wichtig - denn eine aktuelle Geschäftsbeziehung zwischen Tesla und Focus ist nicht bekannt.

Jetzt soll Lac-Knife-Graphit denselben entscheidenden Prozess durchlaufen

Am 26. August 2026 gab Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) bekannt, ein unverbindliches Memorandum of Understanding mit C4V unterzeichnet zu haben. Im Mittelpunkt steht Graphitkonzentrat aus dem zu 100 Prozent kontrollierten Lac-Knife-Projekt in Québec. C4V will prüfen, ob dieses Material mit seiner proprietären Green Anode Technology verarbeitet werden kann. Das Ziel ist eine nordamerikanische Mine-to-Anode-Plattform: Aus kanadischem Naturgraphit soll mithilfe amerikanischer Verarbeitungstechnologie fertiges, batterietaugliches Anodenmaterial entstehen. Für Focus wäre das ein wichtiger Entwicklungsschritt. Denn damit würde sich die Frage zunehmend von "Kann Lac Knife Graphit produzieren?" zu "Kann aus Lac-Knife-Graphit ein Material entstehen, das industrielle Kunden tatsächlich qualifizieren und kaufen können?" verschieben.

Warum 98 Prozent plötzlich eine entscheidende Zahl sind

C4Vs Green Anode Technology stellt bereits an das Ausgangsmaterial hohe Anforderungen. Benötigt wird nach Angaben der Unternehmen Naturgraphitkonzentrat mit ungefähr 98 Prozent Kohlenstoff. Genau hier könnte Lac Knife einen interessanten Startpunkt besitzen. Focus hatte Ende Juli die Ergebnisse eines rund acht Tonnen umfassenden Pilotprogramms veröffentlicht. Dabei wurden ungefähr 850 Kilogramm Graphitkonzentrat produziert. Die verschiedenen Größenfraktionen erreichten Kohlenstoffgehalte zwischen 95,0 und 98,7 Prozent. Besonders bemerkenswert: Die Konzentrate wurden durch mechanische Verarbeitung erzeugt, ohne zusätzliche chemische oder thermische Reinigung. Damit konnte Lac Knife bereits allein durch konventionelle Aufbereitung die Größenordnung erreichen, die C4V als Ausgangsmaterial für seinen Prozess benötigt.

Je besser das Ausgangsmaterial, desto weniger Arbeit könnte danach notwendig sein

Warum das wichtig sein kann, lässt sich relativ einfach erklären. Batterie-Anodenmaterial entsteht nicht dadurch, dass Graphitkonzentrat direkt aus der Mine in eine Batteriezelle gefüllt wird. Naturgraphit muss weiterverarbeitet werden. Dazu können unter anderem Mikronisierung, Sphäronisierung, Reinigung und Beschichtung gehören. Jeder zusätzliche Verarbeitungsschritt benötigt Anlagen, Energie, Chemikalien, Zeit und Geld. C4Vs Green Anode Technology ist darauf ausgelegt, hochwertiges Naturgraphitkonzentrat direkt in beschichtetes, sphärisches und gereinigtes Graphit - sogenanntes coated spherical purified graphite oder cSPG - umzuwandeln. Das Verfahren soll dabei Wasser- und Energieverbrauch, Chemikalieneinsatz und Prozesskomplexität gegenüber konventionellen Verarbeitungswegen reduzieren. Ob Lac Knife diese Vorteile tatsächlich realisieren kann, muss die geplante Evaluierung erst zeigen. Doch ein hochreines Ausgangskonzentrat könnte grundsätzlich dabei helfen, nachgelagerte Verarbeitungsschritte zu vereinfachen.

Von der Mine bis zum Offtake liegen mehrere entscheidende Hürden

Genau an diesem Punkt wird die historische Tesla-Geschichte für Anleger besonders interessant. Der damalige Magnis-Vertrag zeigt gewissermaßen, wie das Ende eines erfolgreichen Kommerzialisierungspfads aussehen kann. Doch bevor Focus überhaupt in die Nähe eines vergleichbaren Punktes kommen könnte, müssen mehrere Stufen erfolgreich durchlaufen werden. Zunächst muss C4V zeigen, dass Lac-Knife-Konzentrat zuverlässig mit der Green Anode Technology verarbeitet werden kann. Anschließend werden Produktkonsistenz und elektrochemische Eigenschaften untersucht. Danach kann Material für weitergehende Batterietests und schließlich eine Kundenqualifizierung infrage kommen. Erst wenn ein potenzieller Abnehmer überzeugt ist, dass ein Material seine Spezifikationen dauerhaft erfüllt und in ausreichender Menge produziert werden kann, werden langfristige Liefer- oder Abnahmevereinbarungen realistisch.

Focus spricht jetzt selbst ausdrücklich über mögliche Offtakes

Gerade deshalb fällt ein Abschnitt der neuen Unternehmensmeldung besonders auf. Focus schreibt, dass eine erfolgreiche technische Validierung die Grundlage für verbindliche kommerzielle Vereinbarungen schaffen könnte. Genannt werden Technologielizenzierung, Downstream-Produktion, Kundenqualifizierung, strategische Partnerschaften und potenzielle langfristige Offtake-Vereinbarungen. CEO Dean Hanisch formuliert die strategische Chance ähnlich: C4Vs frühere Arbeit habe gezeigt, welches kommerzielle Interesse entstehen könne, wenn hochwertiger Naturgraphit erfolgreich zu fertigem Anodenmaterial weiterentwickelt werde. Für Focus bestehe nun die Chance, dieses Potenzial mit Lac Knife zu demonstrieren. Sollte die Plattform erfolgreich validiert werden, könnte sie das Unternehmen nach Einschätzung des Managements für Kundenqualifizierung, strategische Partnerschaften und potenzielle Offtakes positionieren.

Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass Tesla wieder am Tisch sitzt

An dieser Stelle ist die wichtigste Abgrenzung des gesamten Artikels notwendig. Es gibt derzeit keine öffentlich bekannte Vereinbarung, Verhandlung oder Kundenqualifizierung zwischen Tesla und Focus Graphite. Tesla ist auch nicht als Partei des aktuellen Focus-C4V-MoU genannt. Der historische Tesla-Offtake wurde mit Magnis Energy Technologies geschlossen. C4V war Teil des technologischen Entwicklungs- und Qualifizierungspfads, auf dessen Erfahrung Focus heute verweist. Die Bedeutung dieser Historie liegt deshalb nicht darin, einen neuen Tesla-Deal zu suggerieren. Sie zeigt vielmehr anhand eines realen Beispiels, dass C4Vs Arbeit mit Naturgraphit bereits einen Entwicklungsweg unterstützt hat, der bis zu einem verbindlichen Vertrag mit einem großen US-Batteriekunden führte.

Warum die Vorgeschichte trotzdem wertvoll ist

Für einen Entwicklungswert wie Focus ist genau diese Erfahrung nicht trivial. Ein Graphitprojekt kann eine große Ressource besitzen, hohe Gehalte aufweisen und technisch überzeugende Studien vorlegen - und trotzdem weit von einem industriellen Abnehmer entfernt sein. Batteriehersteller interessieren sich am Ende nicht für eine Ressourcenschätzung, sondern für ein reproduzierbares Material mit definierten Eigenschaften. Dafür müssen Rohstoff, Verarbeitungstechnologie und Zellchemie zusammenpassen. C4V bringt Erfahrung in dieser Schnittstelle mit. Das Unternehmen arbeitet nicht nur an der Verarbeitung des Rohstoffs, sondern auch an Materialevaluation, Qualifizierung und Batterieplattformen. Damit könnte die Kooperation Focus helfen zu beantworten, welche kommerziell wesentlich wichtigere Frage hinter Lac Knife steht: Nicht nur "Wie gut ist das Graphit im Boden?", sondern "Wie gut funktioniert daraus hergestelltes Material in einer Batterie?"

850 Kilogramm machen die nächsten Tests überhaupt erst möglich

Auch das Pilotprogramm von Focus bekommt dadurch eine zusätzliche Bedeutung. Die rund 850 Kilogramm produzierten Konzentrats liefern physisches Material für Downstream-Programme. Das klingt banal, ist aber ein entscheidender Schritt. Für ernsthafte Verarbeitungstests und potenzielle Kundenqualifizierungen reichen kleine Laborproben irgendwann nicht mehr aus. Prozesse müssen mit repräsentativem Material getestet werden, Eigenschaften müssen sich wiederholen lassen und mögliche Kunden benötigen ausreichend Proben für eigene Prüfprogramme. Focus hatte bereits bei Bekanntgabe des Pilotprogramms erklärt, das Material für Reinigung, Batterieanwendungen, Spezialgraphit, Produktvalidierung und potenzielle Partnerschaften beziehungsweise Offtakes einsetzen zu wollen. Mit dem C4V-Programm beginnt nun einer dieser konkreten Downstream-Pfade.

C4V könnte auch bei einem zweiten Teil des Graphits interessant werden

Die Zusammenarbeit beschränkt sich zudem nicht zwingend auf klassisches Anodenmaterial. Focus und C4V wollen auch prüfen, ob bei der Verarbeitung entstehende feinere Graphitfraktionen als leitfähige Additive für Lithium-Eisenphosphat-Batterien, kurz LFP, genutzt werden können. Frühere Tests der beiden Unternehmen hatten nach Angaben von Focus gezeigt, dass aus Lac-Knife-Graphit hergestelltes leitfähiges Additiv die Elektrodendichte einer LFP-Kathode gegenüber Vergleichsmaterial verbessern konnte. Für Focus wäre das strategisch interessant, weil dadurch möglicherweise unterschiedliche Materialströme einer Lagerstätte in höherwertige Anwendungen gebracht werden könnten. Die aktuelle C4V-Kooperation ist deshalb nicht nur ein Versuch, ein einziges Batterieprodukt herzustellen, sondern Teil einer breiteren Strategie, möglichst viel Wertschöpfung aus Lac-Knife-Graphit herauszuholen.

Die große Strategie lautet: nicht nur Graphit verkaufen

Genau hier verändert sich die Investmentstory von Focus. Das Unternehmen versucht zunehmend, sich nicht ausschließlich als zukünftiger Minenbetreiber zu positionieren. Parallel zur C4V-Entwicklung arbeitet Focus an elektrothermischer Reinigung für extrem hochreine Graphitprodukte, die unter anderem für Batterie-, Verteidigungs-, Nuklear-, Luftfahrt- und Industrieanwendungen untersucht werden. Für diesen Bereich besteht eine bedingte kanadische Förderzusage von bis zu 14,1 Millionen kanadischen Dollar. Die strategische Logik dahinter ist vergleichbar: Je weiter Focus sein Material in Richtung eines spezifizierten Endprodukts entwickeln kann, desto weniger hängt die Geschichte ausschließlich vom Verkauf eines Minenkonzentrats ab.

Doch der schwierigste Teil beginnt möglicherweise erst jetzt

Für Anleger bleiben die Risiken erheblich. Das aktuelle C4V-MoU ist unverbindlich. Es gibt weder einen garantierten kommerziellen Vertrag noch einen garantierten Offtake. Die technische Eignung von Lac-Knife-Graphit für die Green Anode Technology muss zunächst nachgewiesen werden. Anschließend wären Skalierung, Kundenqualifizierung, Finanzierung, Genehmigungen und der Aufbau einer kommerziellen Lieferkette notwendig. Auch Lac Knife selbst befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase und produziert nicht kommerziell. Der historische Magnis-Tesla-Vertrag unterstreicht diese Risiken sogar: Selbst ein bereits unterschriebener Offtake garantiert nicht, dass eine neue Lieferkette tatsächlich wie geplant aufgebaut wird.

Fazit

Tesla wollte mindestens 17.500 Tonnen Anodenaktivmaterial pro Jahr und hatte die Option, die Menge auf bis zu 35.000 Tonnen jährlich zu erhöhen. Dieser historische Vertrag macht deutlich, welches kommerzielle Potenzial entstehen kann, wenn Naturgraphit erfolgreich bis zum qualifizierten Batterieprodukt weiterentwickelt wird. Der Vertrag bestand zwischen Tesla und Magnis Energy Technologies - nicht mit Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) oder C4V - und die geplante kommerzielle Lieferkette wurde letztlich nicht wie vorgesehen umgesetzt. Trotzdem ist die technologische Vorgeschichte für Focus relevant. C4V war Teil eines Entwicklungs- und Qualifizierungspfads für Naturgraphit-Anodenmaterial, der bis zu diesem verbindlichen Offtake führte. Nun will C4V seine Green Anode Technology mit Lac-Knife-Graphit evaluieren. Focus bringt dafür ein Konzentrat ein, das im jüngsten Pilotprogramm bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff allein durch mechanische Verarbeitung erreichte - bei ungefähr 98 Prozent, die C4V für seinen Prozess benötigt. Sollte die technische Validierung erfolgreich verlaufen, nennt Focus Kundenqualifizierung, strategische Partnerschaften und langfristige Offtakes ausdrücklich als mögliche nächste Schritte. Einen neuen Tesla-Deal gibt es nicht. Aber zum ersten Mal lässt sich anhand einer realen Vorgeschichte ziemlich genau nachvollziehen, wohin Focus mit C4V gelangen möchte: weg vom reinen Graphitkonzentrat - und hin zu einem Material, für das ein großer Batteriekunde tatsächlich einen langfristigen Abnahmevertrag unterschreiben könnte.

Quelle:

Focus Graphite - Focus Graphite and C4V to Evaluate Mine-to-Anode Platform Combining Lac Knife Graphite with C4V's Green Anode Technology, 26.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Newsfile - Focus Graphite and C4V to Evaluate Mine-to-Anode Platform Combining Lac Knife Graphite with C4V's Green Anode Technology, 26.08.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/311554/Focus-Graphite-and-C4V-to-Evaluate-MinetoAnode-Platform-Combining-Lac-Knife-Graphite-with-C4Vs-Green-Anode-Technology

Magnis Energy Technologies - Magnis Signs Offtake Agreement for North American Anode Active Material Production, 21.02.2023

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/MNS/02633651.pdf

Electrive - Magnis Energy strikes AAM supply deal with Tesla, 21.02.2023

https://www.electrive.com/2023/02/21/magnis-energy-strikes-aam-supply-deal-with-tesla/

Electrive - Tesla bestellt Graphit bei Magnis Energy, 21.02.2023

https://www.electrive.net/2023/02/21/tesla-bestellt-graphit-bei-magnis-energy/

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves Up to 98.7% Carbon Concentrate Through Mechanical Processing and Activates Downstream Qualification Platform, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

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