China liefert 64 Prozent der US-Batterieimporte - jetzt bauen C4V und Focus Graphite an der nordamerikanischen Alternative

Anzeige / Werbung

Die USA bauen Milliardenfabriken für Batterien - und importieren trotzdem fast zwei Drittel ihrer Lithium-Ionen-Batterien aus China. Im ersten Halbjahr 2026 entfielen nach Daten von S&P Global Market Intelligence knapp 64 Prozent der amerikanischen Lithium-Ionen-Batterieimporte auf China. Kanada kam gerade einmal auf 3,5 Prozent. Für Washington wird damit ein grundsätzliches Problem sichtbar: Neue Batteriefabriken allein schaffen noch keine unabhängige Lieferkette. Entscheidend ist, woher Zellen, Vorprodukte und kritische Materialien kommen und wo sie verarbeitet werden. Genau hier entsteht gerade ein neuer Wettlauf um eine nordamerikanische Batterie-Wertschöpfungskette. Nur wenige Tage bevor die neuen Importzahlen veröffentlicht wurden, kündigten das US-Batterietechnologieunternehmen C4V und Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) eine Zusammenarbeit an, die genau an diesem Problem ansetzt: Graphit aus Québec soll mit amerikanischer Technologie zu Batterie-Anodenmaterial verarbeitet werden. Aus einer Mine soll eine Mine-to-Anode-Plattform werden - und damit möglicherweise ein Baustein einer Lieferkette, die Nordamerika heute noch fehlt.

64 Prozent zeigen, wie groß die Abhängigkeit noch immer ist

Die Zahlen sind bemerkenswert, weil Nordamerika seit Jahren Milliarden in neue Batterieproduktionskapazitäten investiert. Trotzdem stammten im ersten Halbjahr 2026 fast 64 Prozent der in die USA importierten Lithium-Ionen-Batterien aus China. Kanada erreichte lediglich einen Anteil von 3,5 Prozent. Vertreter der amerikanischen und kanadischen Batterieindustrie diskutierten deshalb Ende August über das weiterhin enorme Potenzial einer gemeinsamen nordamerikanischen Lieferkette. Die aktuellen Handelskonflikte zwischen Washington und Ottawa erschweren diese Zusammenarbeit zwar, doch beide Länder verfügen bereits über eine lange Geschichte gemeinsamer Initiativen bei kritischen Mineralien. Genau diese Kooperation könnte strategisch wieder wichtiger werden. Denn das Ziel besteht nicht einfach darin, chinesische Batterien durch amerikanische Batterien zu ersetzen. Eine wirklich unabhängige Lieferkette muss deutlich früher beginnen.

Eine amerikanische Batteriefabrik macht noch keine amerikanische Batterie

Das ist der entscheidende Punkt für Anleger. Eine Gigafactory kann in den USA stehen, während wesentliche Vorprodukte weiterhin aus Asien kommen. Besonders deutlich wird das bei der Anode einer klassischen Lithium-Ionen-Batterie. Graphit gehört hier zu den entscheidenden Materialien. Doch zwischen Graphit in einer Lagerstätte und einsatzfähigem Batterie-Anodenmaterial liegen zahlreiche Verarbeitungsschritte. Das Material muss gefördert, konzentriert, gereinigt, mikronisiert und sphäronisiert werden. Anschließend kann eine Beschichtung folgen, bevor das Material getestet und schließlich vom Kunden qualifiziert wird. Wer lediglich über eine Graphitlagerstätte verfügt, kontrolliert deshalb noch lange keine Batterie-Lieferkette.

Bei Graphit wird Chinas Dominanz noch deutlicher

Genau hier verschärft sich das Problem. Die Internationale Energieagentur zählt Graphit inzwischen zu den kritischen Rohstoffen mit besonders hoher Risikoeinstufung. Bei der Raffination von Graphit entfallen nach Angaben der IEA mehr als 90 Prozent des weltweiten Angebots auf den führenden Anbieter China. Gleichzeitig zählt Graphit neben Wolfram, Gallium, Germanium und magnetischen Seltenen Erden zu den Materialien mit besonders hoher Exposition gegenüber Versorgungsrisiken. Die IEA erwartet zudem, dass die Graphitnachfrage bis 2040 je nach Szenario noch um rund 50 bis 90 Prozent wachsen könnte. Nordamerika versucht also nicht nur, eine bestehende Abhängigkeit zu reduzieren. Gleichzeitig muss eine alternative Lieferkette aufgebaut werden, während der Markt weiter wächst.

Aus einem kleinen Rohstoff kann ein riesiges Wirtschaftsrisiko werden

Wie groß die wirtschaftliche Bedeutung dieser Abhängigkeit ist, zeigt eine weitere Berechnung der IEA. China kündigte 2025 Exportkontrollen für mehrere zentrale Bereiche der Batterie-Lieferkette an, darunter Graphit-Anodenmaterialien sowie bestimmte Technologien und Anlagen zur Batterieproduktion. Sollte der internationale Handel mit batterietauglichem Graphit vollständig unterbrochen werden, könnten laut IEA außerhalb Chinas nachgelagerte Produktionskapazitäten im Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr gefährdet sein. Graphit ist damit ein gutes Beispiel dafür, warum kritische Rohstoffe strategisch so wichtig werden: Der Wert des benötigten Materials kann vergleichsweise klein sein, während ganze Industriezweige davon abhängen.

Washington reagiert bereits mit Hunderten Millionen Dollar

Die amerikanische Regierung versucht deshalb, nicht nur neue Minen, sondern ganze Wertschöpfungsketten aufzubauen. Am 20. August kündigte das US-Energieministerium 500 Millionen US-Dollar für sieben ausgewählte Projekte an. Gefördert werden Verarbeitung kritischer Mineralien und Materialien, Batterieproduktion und Recyclingkapazitäten in den Vereinigten Staaten. Die 500 Millionen US-Dollar sind keine Förderung von Focus Graphite und auch kein reines Graphitprogramm. Trotzdem zeigt die Initiative, wohin sich die amerikanische Rohstoffpolitik bewegt. Washington will die Abhängigkeit von ausländischen Quellen reduzieren und betrachtet kritische Materialien inzwischen ausdrücklich als Frage der wirtschaftlichen und nationalen Sicherheit.

Kanada könnte zum Rohstoffpartner werden

Genau deshalb ist Kanada für die USA interessant. Eine vollständige amerikanische Autarkie bei sämtlichen kritischen Rohstoffen ist kaum realistisch. Eine nordamerikanische Lieferkette kann dagegen Ressourcen aus Kanada mit Verarbeitung, Technologie und industrieller Nachfrage in den USA verbinden. Bereits 2020 verabschiedeten beide Länder einen gemeinsamen Aktionsplan für kritische Mineralien. Trotz der aktuell schwierigeren Handelsbeziehungen argumentieren Vertreter der Batterieindustrie nun erneut, dass auf beiden Seiten der Grenze erhebliche Chancen für Investitionen und gemeinsame Lieferketten bestehen. Genau in dieses Bild passt die jüngste Entwicklung bei Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743).

Focus und C4V wollen genau diese Lücke schließen

Am 26. August unterzeichneten Focus Graphite und das US-Batterietechnologieunternehmen Charge CCCV LLC, kurz C4V, ein unverbindliches Memorandum of Understanding. Ziel ist die Evaluierung von Graphitkonzentrat aus Focus' zu 100 Prozent kontrolliertem Lac-Knife-Projekt in Québec mit C4Vs Green Anode Technology. Beide Unternehmen beschreiben das Vorhaben ausdrücklich als mögliche nordamerikanische "Mine-to-Anode"-Plattform. Der Gedanke dahinter ist einfach: Kanada liefert den Rohstoff beziehungsweise das hochwertige Graphitkonzentrat, eine amerikanische Technologie übernimmt die Weiterverarbeitung und am Ende soll ein fertiges Batterie-Anodenmaterial entstehen. Damit würde die Wertschöpfung nicht nach dem Verkauf des Minenkonzentrats enden.

Was "Mine-to-Anode" eigentlich bedeutet

Gerade dieser Begriff ist entscheidend. Die klassische Rohstoffgeschichte endet häufig am Minentor: Erz wird gefördert, aufbereitet und als Konzentrat verkauft. Bei Batterierohstoffen kann ein erheblicher Teil der technologischen Wertschöpfung jedoch danach entstehen. C4Vs Green Anode Technology ist nach Angaben der Unternehmen darauf ausgelegt, hochwertiges Naturgraphitkonzentrat direkt in beschichtetes, sphärisches und gereinigtes Graphit - sogenanntes coated spherical purified graphite oder cSPG - umzuwandeln. Dieses Material liegt deutlich näher am eigentlichen Einsatz in einer Batterieanode als gewöhnliches Minenkonzentrat. C4V will dabei einen hochautomatisierten Prozess einsetzen, der Wasser- und Energieverbrauch, Chemikalieneinsatz und Prozesskomplexität gegenüber konventionellen Verarbeitungswegen reduzieren soll. Ob sich diese Vorteile mit Lac-Knife-Material tatsächlich technisch und wirtschaftlich realisieren lassen, muss die Evaluierung allerdings erst zeigen.

98,7 Prozent könnten Focus einen interessanten Startpunkt geben

Genau an dieser Stelle wird das jüngste Pilotprogramm von Focus relevant. C4Vs Technologie benötigt nach Angaben der Unternehmen Naturgraphitkonzentrat mit einem Kohlenstoffgehalt von ungefähr 98 Prozent als Ausgangsmaterial. Focus verarbeitete zuvor rund acht Tonnen Lac-Knife-Erz in einem Pilotprogramm bei SGS Canada. Das Ausgangsmaterial enthielt durchschnittlich 18,9 Prozent Gesamtkohlenstoff. Daraus wurden rund 850 Kilogramm Graphitkonzentrat produziert. Die einzelnen Größenfraktionen erreichten Kohlenstoffgehalte zwischen 95,0 und 98,7 Prozent. Besonders interessant: Diese Werte wurden nach Angaben des Unternehmens ausschließlich durch mechanische Aufbereitung erreicht - ohne chemische oder thermische Reinigung. Damit verfügt Focus bereits über physisches Material, das nun für weitere Verarbeitung, Produktentwicklung und Qualifizierung eingesetzt werden kann.

Der eigentliche Test beginnt erst nach der Mine

Für Anleger verschiebt sich damit die entscheidende Frage. Bei einem frühen Graphitexplorer lautet sie häufig: Wie groß ist die Ressource? Bei einem weiter fortgeschrittenen Projekt wird dagegen wichtiger: Kann das Material die Spezifikationen eines industriellen Kunden erfüllen? Genau dafür werden Pilotmengen benötigt. Ein Batteriehersteller kann keine Ressourcenschätzung qualifizieren. Er braucht echtes Material, muss dessen chemische und physikalische Eigenschaften testen und überprüfen, ob diese Eigenschaften auch bei wiederholter Produktion konstant bleiben. Erst danach kann eine Kundenqualifizierung beginnen. Die Zusammenarbeit mit C4V bringt Lac-Knife-Material damit in einen Entwicklungsabschnitt, der näher an einer möglichen industriellen Anwendung liegt als klassische Explorationsarbeiten.

Der nächste Schritt könnte kommerziell entscheidend werden

Focus nennt in der neuen C4V-Meldung bereits mögliche Schritte für den Fall einer erfolgreichen technischen Validierung. Dazu gehören Technologielizenzierung, Downstream-Produktion, Kundenqualifizierung, strategische Partnerschaften und potenzielle langfristige Abnahmevereinbarungen. Entscheidend ist das Wort "potenziell". Focus verfügt aufgrund dieser Vereinbarung noch über keinen neuen Offtake-Vertrag, und das MoU mit C4V ist unverbindlich. Die technische Evaluierung muss zunächst erfolgreich abgeschlossen werden. Erst danach könnten definitive kommerzielle Vereinbarungen folgen. Für ein Entwicklungsunternehmen wäre genau dieser Übergang jedoch bedeutend: aus einer Ressource wird ein getestetes Material, aus einem getesteten Material möglicherweise ein qualifiziertes Produkt und aus einem qualifizierten Produkt im Idealfall irgendwann ein kommerzieller Liefervertrag.

Die nordamerikanische Alternative muss auch wirtschaftlich funktionieren

Der politische Wille allein garantiert dabei keinen Erfolg. Die IEA weist auf ein grundlegendes Problem beim Aufbau alternativer Lieferketten hin. Raffinerieprojekte außerhalb des dominierenden Anbieters können deutlich höhere Investitions- und Betriebskosten aufweisen. Hinzu kommen technische Herausforderungen, fehlende Fachkräfte, Infrastrukturprobleme und langwierige Genehmigungsverfahren. Genau deshalb ist Chinas Position so schwer aufzubrechen. Nordamerika muss nicht nur Graphit finden. Es muss Verarbeitungskapazitäten errichten, technisches Know-how aufbauen und Produkte herstellen, die preislich und qualitativ mit etablierten asiatischen Lieferketten konkurrieren können.

Genau hier entscheidet sich die Focus-Story

Für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) ergibt sich daraus eine interessante, aber weiterhin spekulative Ausgangslage. Das Unternehmen besitzt mit Lac Knife ein fortgeschrittenes Graphitprojekt in Québec und versucht gleichzeitig, die Entwicklung stärker in Richtung höherwertiger Graphitmaterialien zu verschieben. Die Zusammenarbeit mit C4V passt strategisch genau in die politische Diskussion über eine nordamerikanische Batterie-Lieferkette. Doch Focus befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase und produziert derzeit nicht kommerziell. Finanzierung, Genehmigungen, Bau, Skalierung der Verarbeitung, erfolgreiche Produktqualifizierung und spätere Abnahmeverträge bleiben wesentliche Hürden. Auch die C4V-Kooperation muss erst beweisen, dass Lac-Knife-Material technisch und wirtschaftlich für den vorgesehenen Prozess geeignet ist.

Fazit

Die Zahl von 64 Prozent zeigt, wie weit Nordamerika trotz Milliardeninvestitionen in neue Batteriefabriken noch von einer unabhängigen Lieferkette entfernt ist. Im ersten Halbjahr 2026 stammten fast zwei Drittel der amerikanischen Lithium-Ionen-Batterieimporte aus China. Noch ausgeprägter ist die Konzentration bei Graphit: Nach Angaben der Internationalen Energieagentur kontrolliert China mehr als 90 Prozent der weltweiten Raffination. Genau deshalb verlagert sich der Wettbewerb zunehmend von der fertigen Batteriezelle an den Anfang und in die Mitte der Lieferkette. Die USA investieren bereits Hunderte Millionen Dollar in kritische Mineralien, Verarbeitung und Batterieproduktion. Gleichzeitig wollen C4V und Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) nun prüfen, ob kanadisches Lac-Knife-Graphit mit amerikanischer Technologie zu fertigem Batterie-Anodenmaterial verarbeitet werden kann. Noch ist das lediglich eine technische Evaluierung und kein Beweis für eine spätere kommerzielle Produktion. Sollte der Ansatz funktionieren, würde er jedoch genau das verkörpern, was Nordamerika derzeit sucht: eine Lieferkette, die nicht erst in einer amerikanischen Batteriefabrik beginnt, sondern bereits bei der Mine.

Quelle:

S&P Global - US, Canadian battery sectors eye 'huge potential' to partner despite trade feud, 28.08.2026

https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/electric-power/082826-us-canadian-battery-sectors-eye-huge-potential-to-partner-despite-trade-feud

Focus Graphite - Focus Graphite and C4V to Evaluate Mine-to-Anode Platform Combining Lac Knife Graphite with C4V's Green Anode Technology, 26.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Newsfile - Focus Graphite and C4V to Evaluate Mine-to-Anode Platform Combining Lac Knife Graphite with C4V's Green Anode Technology, 26.08.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/311554/Focus-Graphite-and-C4V-to-Evaluate-MinetoAnode-Platform-Combining-Lac-Knife-Graphite-with-C4Vs-Green-Anode-Technology

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves Up to 98.7% Carbon Concentrate Through Mechanical Processing and Activates Downstream Qualification Platform, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

International Energy Agency - Global Critical Minerals Outlook 2026: Outlook

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/outlook

International Energy Agency - Global Critical Minerals Outlook 2026: Executive Summary

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/executive-summary

International Energy Agency - Global Critical Minerals Outlook 2026: Market Overview

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/market-overview

U.S. Department of Energy - Energy Department Announces $500 Million to Secure America's Critical Mineral and Battery Supply Chains, 20.08.2026

https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-500-million-secure-americas-critical-mineral-and-battery

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".



Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post China liefert 64 Prozent der US-Batterieimporte - jetzt bauen C4V und Focus Graphite an der nordamerikanischen Alternative appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA34416E8743