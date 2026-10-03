Tesla und Focus Graphite: Warum der Kampf um die Batterie jetzt von der Kathode zur Anode wandert

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Tesla baut längst nicht mehr nur Elektroautos. Der Konzern zieht immer größere Teile seiner Batterielieferkette ins eigene Unternehmen. Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014) fährt in Texas inzwischen eigene Kapazitäten für Kathodenmaterial und Lithiumraffination hoch. Im zweiten Quartal bezifferte Tesla die installierte beziehungsweise im frühen Hochlauf befindliche Kapazität der Kathodenmaterialproduktion auf 10 GWh jährlich und die Lithiumraffination auf 30 GWh. Gleichzeitig produziert Tesla eigene 4680-Zellen und baut in Nevada eine LFP-Zellfertigung für stationäre Energiespeicher auf. Hinter dieser vertikalen Integration steckt eine einfache Erkenntnis: Wer Batterien kontrollieren will, muss zunehmend auch die Materialien hinter der Zelle kontrollieren. Doch während Tesla auf der Kathodenseite und beim Lithium bereits eigene Kapazitäten aufbaut, liegt auf der gegenüberliegenden Seite der Batterie ein weiterer strategischer Rohstoff: Graphit. Genau dort versucht Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) mit seinem Lac-Knife-Projekt und der Zusammenarbeit mit dem US-Batterietechnologieunternehmen C4V anzusetzen.

Tesla geht immer weiter zurück in die Lieferkette

Die Entwicklung in Texas zeigt, wie sich die Batterieindustrie verändert. Tesla erklärte im Halbjahresbericht, dass neben dem Produktionsstart des Cybercab auch neue Batterie- und Materialfabriken hochgefahren werden - ausdrücklich einschließlich Kathodenmaterial und Lithiumraffination in Texas. Der Konzern bezeichnet seine Batterieentwicklung inzwischen selbst als vertikal integriert: vom Zelldesign über die Fertigung bis zum Batteriepack. Selbst beim Recycling versucht Tesla, Materialien wieder in die eigene Wertschöpfungskette zurückzuführen. In Texas soll eine neue Anlage bis Ende 2026 jährlich rund 3.000 Tonnen Produktionsabfälle verarbeiten; Tesla nennt dabei neben Lithium, Nickel und Kobalt ausdrücklich auch Graphit als Material, für das langfristig geschlossene Kreisläufe entwickelt werden sollen.

Doch eine Batterie hat zwei Seiten

Genau hier beginnt der Educational-Teil der Geschichte. Vereinfacht besteht eine Lithium-Ionen-Zelle aus zwei Elektroden: Kathode und Anode. Beim Laden wandern Lithium-Ionen von der Kathode zur Anode, beim Entladen zurück. Während auf der Kathodenseite je nach Zellchemie unterschiedliche Materialien zum Einsatz kommen, spielt Graphit auf der Anodenseite eine zentrale Rolle. Die US International Trade Commission beschreibt Active Anode Material als speziell aufbereitetes Graphit, das als aktive Komponente der negativen Elektrode einer Lithium-Ionen-Batterie dient. Die Anode besteht dabei typischerweise aus einer Kupferfolie, die mit hochreinem, feinkörnigem Graphit beschichtet wird; teilweise wird Silizium beigemischt.

Graphit aus einer Mine ist aber noch kein Anodenmaterial

Und genau dieser Unterschied wird bei vielen Rohstoffdiskussionen übersehen. Eine Graphitmine produziert nicht automatisch Material, das direkt in eine Batteriezelle eingebaut werden kann. Naturgraphit muss zunächst konzentriert und anschließend je nach gewünschtem Produkt weiterverarbeitet werden. Für klassisches Batterieanodenmaterial gehören dazu unter anderem Reinigung, Mikronisierung, Sphäronisierung und Beschichtung. Erst anschließend folgen elektrochemische Tests und die Qualifizierung beim potenziellen Kunden. Der strategische Wert eines Graphitprojekts hängt deshalb nicht nur davon ab, wie viel Graphit im Boden liegt. Entscheidend ist auch, ob aus diesem Rohstoff technisch und wirtschaftlich ein spezifikationsgerechtes Produkt hergestellt werden kann. Genau diese Lücke versucht Focus zu schließen.

Focus startet bei einem ungewöhnlich hochgradigen Rohstoff

Die Grundlage bildet Lac Knife in Québec. Laut aktualisierter Machbarkeitsstudie verfügt das Projekt über 9,31 Millionen Tonnen Probable Mineral Reserves mit durchschnittlich 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff. Noch interessanter für die Downstream-Story sind die Ergebnisse eines 2026 abgeschlossenen Pilotprogramms. Rund acht Tonnen Material wurden verarbeitet und daraus etwa 850 Kilogramm Konzentrat erzeugt. Die verschiedenen Produktfraktionen erreichten 95,0 bis 98,7 Prozent Kohlenstoff - allein durch mechanische Verarbeitung, bevor eine chemische oder thermische Reinigung eingesetzt wurde. Focus weist selbst darauf hin, dass gerade diese hohe Ausgangsreinheit für weitere Verarbeitungsschritte interessant sein könnte.

Die entscheidende Zahl für C4V lautet rund 98 Prozent

Hier wird die Verbindung zur Anodenstory besonders interessant. Im August unterzeichneten Focus und Charge CCCV LLC (C4V) ein unverbindliches Memorandum of Understanding. Gemeinsam soll untersucht werden, ob Lac-Knife-Konzentrat mit C4Vs Green Anode Technology direkt zu coated spherical purified graphite, kurz cSPG, weiterverarbeitet werden kann. Laut Focus benötigt das C4V-Verfahren als Ausgangsmaterial Naturgraphitkonzentrat mit ungefähr 98 Prozent Kohlenstoff. Lac Knife erreichte im Pilotmaßstab durch konventionelle mechanische Verarbeitung bis zu 98,7 Prozent. Damit besitzt Focus zumindest technisch ein Ausgangsmaterial, das die von C4V genannte Feedstock-Spezifikation erreicht hat. Ob daraus später wirtschaftlich konkurrenzfähiges und von Kunden qualifiziertes Anodenmaterial entsteht, müssen die gemeinsamen Arbeiten erst zeigen.

Genau hier wandert die Wertschöpfung von der Mine in die Batterie

Das ist der entscheidende Unterschied. Würde Focus künftig lediglich Graphitkonzentrat verkaufen, bliebe ein erheblicher Teil der nachgelagerten Wertschöpfung bei anderen Unternehmen. Das mit C4V untersuchte Mine-to-Anode-Modell verfolgt einen anderen Ansatz: kanadischer Rohstoff plus amerikanische Verarbeitungstechnologie mit dem Ziel eines fertigen beschichteten sphärischen und gereinigten Graphitprodukts. C4V beschreibt seine Technologie als automatisierten Prozess, der Wasser- und Energieverbrauch, Chemikalieneinsatz sowie Prozesskomplexität reduzieren soll. Noch handelt es sich um ein unverbindliches MoU und ein Evaluierungsprogramm, nicht um eine kommerzielle Produktionsvereinbarung oder einen Abnahmevertrag. Die strategische Richtung ist dennoch klar: Focus will möglichst weit vom klassischen Minenkonzentrat in Richtung höherwertiges Batteriematerial vorrücken.

Washington beschäftigt sich inzwischen selbst mit der Anode

Dass dieser Verarbeitungsschritt strategische Bedeutung besitzt, zeigt ein Blick auf die US-Handelspolitik. Die USITC schloss 2026 eine Untersuchung zu Active Anode Material aus China ab. Das untersuchte Produkt besteht aus Graphit, das speziell für die Verwendung als aktive Komponente von Lithium-Ionen-Anoden formuliert wurde. Zwar entschied die Kommission letztlich, dass die betreffenden chinesischen Importe die Entstehung einer US-Industrie nicht im rechtlichen Sinne wesentlich verzögert hatten; deshalb wurden auf Basis dieser Untersuchung keine entsprechenden Anti-Dumping- und Ausgleichszölle verhängt. Für die Rohstoffstory ist aber ein anderer Punkt entscheidend: Active Anode Material ist inzwischen ein eigenständiges industriepolitisches Thema in Washington.

Tesla zeigt, warum vertikale Integration wichtiger wird

Vor diesem Hintergrund bekommt Teslas Strategie eine größere Bedeutung. Der Konzern produziert eigene Zellen, fährt Kathodenmaterialproduktion hoch, raffiniert Lithium und baut seine Recyclingkapazitäten aus. Tesla erklärte im zweiten Quartal sogar ausdrücklich, dass die verfügbare Batteriepack-Kapazität weiterhin ein begrenzender Faktor beim globalen Hochfahren der Fahrzeugproduktion sei. Die Antwort darauf ist immer mehr vertikale Integration. Das bedeutet nicht, dass Tesla sämtliche Batterierohstoffe künftig selbst herstellen wird. Es zeigt aber, dass die Branche die Materialversorgung zunehmend als Teil der eigentlichen Produktionsstrategie behandelt.

Eine Tesla-Verbindung zu Focus gibt es derzeit nicht

An dieser Stelle ist die Abgrenzung wichtig. Es gibt keine bekannte Geschäfts-, Liefer- oder Abnahmevereinbarung zwischen Tesla und Focus Graphite. Aus Teslas Ausbau der Materialproduktion lässt sich deshalb kein zukünftiger Auftrag für Focus ableiten. Tesla dient in dieser Geschichte als Beispiel für den strukturellen Wandel der Batterieindustrie. Focus wiederum versucht auf der Anodenseite eine nordamerikanische Wertschöpfungskette aufzubauen. Ob daraus Kundenverträge entstehen, hängt von erfolgreichen Tests, Skalierung, Finanzierung, Projektentwicklung und schließlich der Qualifizierung des Materials ab.

Trotzdem gibt es eine historische Verbindung rund um C4V

Interessant ist allerdings, dass C4V bereits Erfahrungen mit der Entwicklung integrierter Batterielieferketten besitzt. Genau deshalb hatte Focus die Zusammenarbeit im August als möglichen Aufbau einer nordamerikanischen Mine-to-Anode-Plattform vorgestellt. Für Focus ist C4V damit nicht bloß ein Laborpartner: Die geplante Evaluierung soll ausdrücklich untersuchen, ob Lac-Knife-Konzentrat in ein fertiges cSPG-Produkt überführt werden kann. Erfolgreiche technische Ergebnisse könnten laut Focus spätere Kundenqualifizierung und kommerzielle Entwicklung unterstützen. Sie garantieren jedoch weder einen Tesla-Auftrag noch irgendeinen anderen Abnahmevertrag.

Parallel arbeitet Focus bereits an der nächsten Stufe des Materials

C4V ist zudem nicht das einzige Downstream-Programm. Mit Forge Nano arbeitet Focus seit April daran, Lac-Knife-Naturgraphit mittels Atomic Layer Deposition zu beschichten. Rund zwei Kilogramm Material sollen unter verschiedenen Bedingungen behandelt und anschließend elektrochemisch untersucht werden. Ziel ist es, Daten zu möglichen Verbesserungen bei Zyklenlebensdauer, Schnellladefähigkeit und Materialstabilität zu gewinnen. Die Ergebnisse sollen wiederum als Grundlage für mögliche Pilotprogramme, Skalierungsentscheidungen, Kundenkontakte und spätere kommerzielle Schritte dienen. Auch hier handelt es sich noch um Entwicklungsarbeit - aber genau diese Programme zeigen, dass Focus versucht, den Wert seines Graphits nicht allein über Tonnen und Erzgehalt zu definieren.

Vom Konzentrat zum spezifizierten Material

Damit ergibt sich eine ungewöhnlich klare Entwicklungskette. Lac Knife liefert den Rohstoff. Die mechanische Verarbeitung hat im Pilotmaßstab bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff erreicht. Reinigung und Sphäronisierung sollen daraus Batterieanodenmaterial machen. C4V untersucht den Weg zu cSPG. Forge Nano arbeitet an der Oberflächenbeschichtung und elektrochemischen Performance. Anschließend müsste das Material potenzielle Kundenqualifikationen durchlaufen. Jeder dieser Schritte erhöht theoretisch die Nähe zum Endprodukt - gleichzeitig steigt aber auch die technische und kommerzielle Herausforderung. Ein gutes Minenprojekt allein reicht deshalb nicht aus. Entscheidend wird, ob Focus diese einzelnen Entwicklungsstufen erfolgreich miteinander verbinden kann.

Genau deshalb ist Teslas Texas-Offensive für Focus relevant

Tesla zeigt gerade auf der Kathodenseite, wohin sich die Batterieindustrie bewegt: tiefer in die eigene Materialkette. Lithium wird raffiniert, Kathodenmaterial produziert, Zellen gefertigt und Material aus Produktionsabfällen wieder zurückgewonnen. Auf der anderen Seite der Zelle stellt sich dieselbe strategische Frage: Wer liefert und verarbeitet das Material für die Anode? Focus beantwortet diese Frage noch nicht kommerziell. Das Unternehmen versucht aber, genau diese Position aufzubauen - mit einer hochgradigen kanadischen Graphitressource und amerikanischen Technologiepartnern für die Weiterverarbeitung. Darin liegt die eigentliche Verbindung zwischen den beiden Unternehmen: nicht in einem bestehenden Vertrag, sondern in derselben industriellen Entwicklung.

Fazit

Tesla baut seine Batterielieferkette immer weiter aus. Eigene Zellen, Lithiumraffination, Kathodenmaterial und Recycling zeigen, dass die Kontrolle über Batteriematerialien für große Hersteller zunehmend strategisch wird. Doch eine Batterie besteht nicht nur aus der Kathodenseite. Graphit ist das zentrale aktive Material vieler Lithium-Ionen-Anoden, und genau dort versucht Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) seine Position zu entwickeln. Lac Knife hat im Pilotmaßstab mechanisch bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff erreicht. C4V soll den möglichen Weg vom Konzentrat zu beschichtetem sphärischem gereinigtem Graphit untersuchen, während Forge Nano an weiterführender Oberflächenbeschichtung und Performance arbeitet. Noch fehlen kommerzielle Produktion, Kundenqualifizierung und Abnahmeverträge. Doch Teslas Strategie zeigt, warum diese Schritte entscheidend werden könnten: Der nächste Wettbewerb der Batterieindustrie wird nicht nur darum geführt, wer die meisten Zellen baut - sondern wer die Materialien hinter Kathode und Anode kontrolliert.

Quelle:

Tesla - Q2 2026 Update / Supporting Infrastructure

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828026049213/exhibit991.htm

Tesla - Form 10-Q, Quartal zum 30. Juni 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828026049270/tsla-20260630.htm

Tesla - Closing the Loop and Recovering Material from Our Batteries

https://www.tesla.com/learn/closing-loop-and-recovering-material-our-batteries

U.S. International Trade Commission - Active Anode Material from China, Final Report

https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub5719.pdf

U.S. International Trade Commission - Active Anode Material from China: Final Determination

https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2026/er0312_68281.htm

Focus Graphite - Focus Graphite and C4V to Evaluate Mine-to-Anode Platform

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves Up to 98.7% Carbon Concentrate Through Mechanical Processing

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Joint Development with Forge Nano

https://focusgraphite.com/focus-graphite-initiates-joint-development-with-forge-nano-to-evaluate-advanced-coating-technology-for-lac-knife-graphite/

Focus Graphite - Lac Knife Project

https://focusgraphite.com/lac-knife/

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