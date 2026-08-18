Die Infineon-Aktie aktiviert nun das in meiner vorherigen Analyse skizzierte Abwärtsszenario. Damals stand die Unterstützung bei 60,77 € als entscheidende Schlüsselmarke im Fokus. Ihr Bruch sollte neues Korrekturpotenzial bis zum 61,80%-Fibonacci-Retracement bei 50,69 € freisetzen. Mit aktuell 58,17 € ist genau dieser Trigger inzwischen gefallen und die Bären übernehmen wieder das Kommando. Der Chart bleibt der Knackpunkt Noch Anfang August konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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