Im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten endgültigen Abwicklung hat die Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in Liquidation ("LBT") über ihren US-Rechtsbeistand Herbert Smith Freehills Kramer (USA) LLP bekannt gegeben, dass ihr Platzierungshelfer, Seaport Loan Products LLC, die Veräußerung der verbleibenden Konzernforderung von LBT der Kategorie 4A gegen Lehman Brothers Holdings Inc. im Wert von 19,6 Milliarden US-Dollar erfolgreich abgeschlossen hat. Der Nettoerlös aus dem Verkauf sowie bestimmte verfügbare Barmittel (nach Abzug verschiedener verkaufsbezogener und sonstiger Verwaltungs- und Betriebskosten) werden zur Finanzierung einer abschließenden Ausschüttung an die Inhaber der bestehenden LBT-Schuldverschreibungen verwendet. Im Anschluss daran werden die bestehenden Schuldverschreibungen entwertet und LBT wird vollständig abgewickelt. Infolgedessen wird LBT nicht mehr bestehen. LBT geht davon aus, dass die letzte Ausschüttung im Laufe des Monats Oktober 2026 erfolgt und die Abwicklung vor Ende 2026 abgeschlossen sein wird.

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