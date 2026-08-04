Die Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in Liquidation ("LBT") hat heute über ihren Rechtsbeistand in den USA, Herbert Smith Freehills Kramer (USA) LLP, bekannt gegeben, dass LBT eine endgültige Abwicklung seiner Vermögenswerte in Erwägung zieht.

LBT hat in diesem Zusammenhang Seaport Loan Products LLC als exklusiven Platzierungsagenten für den potenziellen Verkauf des wichtigsten verbleibenden Vermögenswerts von LBT beauftragt: eine anerkannte Forderung der Klasse 4A im Wert von 19,6 Milliarden US-Dollar gegenüber Lehman Brothers Holdings Inc. (die "LBHI-Forderung"). LBT erwartet, dass der Verkauf, sofern dieser zustande kommt, im August 2026 erfolgen wird. Sollte die LBHI-Forderung veräußert werden, plant LBT, eine abschließende Ausschüttung an die Inhaber seiner bestehenden Schuldverschreibungen vorzunehmen und im Anschluss daran die Entwertung dieser Schuldverschreibungen sowie die endgültige Abwicklung seines Vermögens im September 2026 zu veranlassen.

Die vorstehenden Angaben gelten vorbehaltlich weiterer Zustimmungen und Genehmigungen. LBT behält sich das alleinige Ermessen vor, einen Verkaufsprozess jeder Zeit abzubrechen oder zu beenden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass der Verkaufsprozess durchgeführt oder zum Abschluss gebracht wird, und, sofern er durchgeführt oder zum Abschluss gebracht wird, kann auch der Zeitpunkt hierfür nicht garantiert werden. Ebenso wenig kann eine Garantie hinsichtlich der Höhe etwaiger Barausschüttungen gegeben werden, sollten diese jetzt oder in Zukunft erfolgen.

LBT verpflichtet sich nicht zu einer öffentlichen Aktualisierung seiner Offenlegung, um den Entwicklungen in dieser Angelegenheit Rechnung zu tragen.

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