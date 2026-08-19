Wenn der Goldpreis Achterbahn fährt, kommt auch die Minenbranche in Schwung. Während Branchenriesen wie Newmont ihren Fokus schärfen und mittelgroße Produzenten wie Equinox Optionen sondieren, tut sich bei kleineren Explorationsgesellschaften wie DRC Gold vor allem hinter den Kulissen eine Menge. Wer aussichtsreiche Projekte in der Nähe großer Minen im Portfolio hat, dürfte gerade in Zeiten, in denen Gold wieder steigt, an den Exit denken. Wir stellen die drei genannten Unternehmen vor und beleuchten insbesondere DRC Gold, das im Kongo Chancen sucht und bei manchen Marktkennern als Geheimtipp gilt.
Enthaltene Werte: CA23347H1064,CA29446Y5020,US6516391066Den vollständigen Artikel lesen ...
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