Steckborn - DocMorris hat im ersten Halbjahr 2026 den operativen Verlust deutlich eingedämmt. Damit sieht sich die Versandapotheke weiterhin auf Kurs, noch im laufenden Jahr die operative Gewinnschwelle zu überschreiten. Zudem wurden die Jahresziele angehoben. Der bereinigte EBITDA lag bei -10,9 Millionen nach -28,8 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mit Sitz im Thurgau am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich resultierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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