Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Bei leicht höheren Erträgen profitierte die Bank vor allem von gesunkenen Kosten. Zudem nahmen die verwalteten Vermögen und die Neugeldzuflüsse deutlich zu. Der Geschäftsertrag stieg in den ersten sechs Monaten um 0,9 Prozent auf 315,5 Millionen Franken, wie die LLB am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich erhöhte sich der Konzerngewinn aber um 15,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab